El buen ‘diamante negro’, Julio César Uribe, recordó una singular anécdota de su periodo como entrenador en la selección peruana, allá por el año 2007.

Previo a la Copa América de aquel año, Perú viajó a España para disputar partidos de preparación. En el primer choque amistoso enfrentarían a Ecuador, y el entrenador había decidido mandar a la banca de suplentes a Juan Manuel Vargas, que en esa época ya se había consolidado en el fútbol italiano.

- Este primer partido vas a jugar 45 minutos y el otro vas a jugar de titular - le dijo Uribe al 'Loco'.

- No, profe, yo no he venido desde Italia para ir a la banca - le increpó Juan Manuel Vargas.

- Juan Manuel, yo cometí este error en el ´82. No quisiera que tú te equivoques. Conmigo no dialogaron, era productividad. Yo era el mejor en ese momento. No es un tema de que eres o no eres el mejor.

- No, profe.

- Piénsalo, después vienes. Pero conmigo no te puedes equivocar.

En sus épocas de futbolista, el entrenador de Cagliari le comunicó a Julio César Uribe que iba a ir al banquillo, siendo el 'diamante' en esos tiempos uno de los mejores jugadores del continente. El jugador tuvo problemas con el técnico porque reaccionó de mala manera cuando no estaba en la lista de titulares.

A los cinco minutos de la conversación, el 'Loco' Juan Manuel Vargas regresó y respetó la decisión del entrenador Julio César Uribe.

- Gracias, profe. Usted tiene razón.