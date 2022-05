Nadie puede dudar que Giorgio Chiellini es una de las figuras icónicas de Juventus en los últimos años. Entonces, como tal, una estrella de ese tamaño merece una despedida grandiosa. Por suerte para el recio zaguero, todo el mundo que arribó este lunes al estadio de los ‘Bianconeros’ estuvo a la altura del significativo homenaje.

Para conocer mejor la historia, el defensor adelantó que esta es su última campaña con la ‘Vecchia Signora’. Así, en los calendarios estuvo marcado que frente a Lazio, en la fecha 37 de la Serie A, iba a ser su presentación final en casa. En la víspera hubo todo un plan que fue desde la sustitución del italiano para que siente todo el cariño de los aficionados que le respaldaron por años.

En los altoparlantes del coloso de la ‘Juve’ se oyó el nombre de Chiellini y todo el mundo se puso de pie. Ovación ensordecedora desde todos los espacios del escenario deportivo para rendir homenaje a un verdadero campeón. En el camino, hubo felicitación por parte de todos los compañeros.

Antes de salir del campo, Giorgio tuvo un gran gesto: le entregó la cita de capitán de Paulo Dybala, quien hoy también dice adiós al club, al menos en casa. Luego, el central siguió su ruta hacia cruzarse con el entrenador Massimiliano Allegri y los integrantes de la banca. Ojo, pese al momento conmovedor, el rudo jugador siempre estuvo con una sonrisa en los labios.

¡UN MOMENTO MUY EMOTIVO EN EL JUVENTUS STADIUM! Chiellini fue reemplazado, se despidió de la hinchada de la Vecchia Signora y recibió el abrazo de todos sus compañeros en la #SerieAxESPN. pic.twitter.com/vwv7yRG4wN — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2022

La carta de Chiellini a Juventus

“Ha llegado el día. Esta noche me atravesará un torbellino de emociones. La ‘Juve’ ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. Lasganas de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota, la emoción del desafío, el duelo en la cancha, mi cabeza siempre vendada...”, escribió el capitán de la ‘Vecchia Signora’ en redes sociales.

El propio Chiellini, de hecho, revela que no sabe todavía cuál será su futuro: “Así me encuentro frente al más bello de los atardeceres tratando de imaginar un nuevo amanecer, porque el viaje no termina. Todavía no sé lo que me espera después, pero será otro momento y otra historia”.

“El Tres. Mi número. Pero también las sensaciones que ahora conviven en mi alma”, continuó el internacional ‘azzurro’.

“Alegría por una aventura que ha terminado así, por haber realizado todos los sueños, imaginables o no y quedar para siempre en la historia de este gran club”, añadió.

“Serenidad. Elegir el momento adecuado para despedirme, marcharme con un nivel acorde con lo que he sido, haber compartido tantos valores y emociones que nadie jamás podrá borrar”, destacó.

“Y agradecimiento. Para todo el Juventus, para la familia Agnelli (dueños del club), que me ha adoptado todos estos años, para mis seres más queridos y para todas las personas que amo, sin las cuales no sería la persona que soy ahora”, expresó.

“Gracias por acogerme, aguantarme, apoyarme y por dar sentido al significado de la palabra sueño. Gracias, ‘Fino a la fine’, gracias”, sentenció.