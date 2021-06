La eliminación de Francia de la Eurocopa, luego de perder en penales ante Suiza, fue una de las grandes sorpresas en octavos de final. De hecho, la tristeza sigue instalada en los jugadores de ‘Les Bleus’, como se evidenció con el mensaje que Karim Benzema compartió con sus millones de seguidores.

“Triste y decepcionado con el resultado del partido de ayer. La decepción es inmensa, me hubiera gustado seguir emocionándolos durante mucho tiempo. Gracias por su inquebrantable apoyo desde el inicio de esta Eurocopa. Gracias por la fuerza que me has dado a diario”, escribió el delantero en Instagram.

Asimismo, Benzema, que se despidió de la Eurocopa habiendo marcado cuatro goles, prometió seguir trabajando para regresar con más fuerza, pensando en los siguientes desafíos: “Nada es fácil, seguimos luchando para prepararnos para el futuro y volver aún más fuertes”.

La Eurocopa sirvió para que se concrete el retorno del ‘Gato’ a la selección de Francia tras más de cinco años de ausencia. El entrenador Didier Deschamps confió en el delantero de Real Madrid y lo juntó con Antoine Griezmann y Kylian Mbappé para potenciar el ataque.

El mensaje de Benzema por la eliminación de Francia.

Francia, tras acabar líder en su grupo, que también integraron Portugal, Alemania y Hungría, perdió la noche del reciente lunes en el Arena Nationala de Bucarest. El resultado en el tiempo reglamentario fue 3-3, llegó la prórroga, no hubo goles y todo se definió en penales. En la tanda, Mbappé falló el quinto disparo, después de que todos hayan convertido.

Ahora, Benzema y compañía descansarán unos días antes de incorporarse a sus respectivos equipos para iniciar la pretemporada. La vuelta a la competencia para Francia está prevista para septiembre, con tres partidos por las Eliminatorias Qatar 2022.