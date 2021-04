Los días son felices para Kevin De Bruyne. El belga volvió a brillar con Manchester City el reciente martes, en el choque ante Borussia Dortmund por la Champions League. Un día después de su presentación, se oficializó su renovación con los ‘Citizens’ hasta el 2025.

Kevin De Bruyne, procedente de Wolfsburgo en Alemania, llegó en 2015 al City, a un club con el que logró siete trofeos (2 título de campeón en 2018 y 2019, una Copa de Inglaterra en 2019, 4 Copas de la Liga en 2016, 2018, 2019 y 2020) pero todavía no la Liga de Campeones, donde los ‘Citizens’ siguen en liza esta temporada.

“No habría podido ser más feliz”, declaró el jugador de 29 años. “Desde que llegué al City en 2015, siempre me sentí en casa (...) Este club está administrado para ganar. Me ofreció todo lo que necesitaba para maximizar mis actuaciones, y mi decisión (de prolongar) no fue difícil de tomar”, añadió.

El anuncio de Manchester City por De Bruyne.

Por otro lado, De Bruyne habló de los objetivos para este curso. “Ahora estoy centrado en asegurar los mayores éxitos posibles en la presente temporada. Nuestros resultados y nuestro juego hasta ahora han sido excelentes, pero tenemos que asegurar finalizar la temporada con los títulos que merecemos”, indicó.

Asimismo, el director de fútbol del City, Txiki Begiristain, comentó: “Kevin es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo. Sus actuaciones han estado siempre a un nivel remarcable desde que llegó al City y en los últimos años su juego ha crecido hasta situarse entre los jugadores de élite”.

Kevin De Bruyne disputó 253 partidos con la camiseta de Manchester City, marcando 64 goles y 105 asistencias.

Con información de AFP.