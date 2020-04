Entrenar por estos días no es nada sencillo. Durante la cuarentena, Kimberly García no tiene más opción que imaginar, mientras marcha en su caminadora, que está en una maratón. Sin embargo, para ella, este contexto también es una gran oportunidad. Desde Huancayo, la deportista habló con diario Correo sobre cómo vive el aislamiento social.

¿Cómo estás pasando estos días de cuarentena?

Estoy entrenando en mi casa, tengo una cinta de correr con la que estoy adaptando mis entrenamientos. También tengo algunas pesas que me ayudan a fortalecerme y mantenerme en forma. Todos estos ejercicios son guiados por mi entrenador, quien me ayuda a ver mi rutina.

Algunos de tus compañeros, como Evelyn Inga, se quedaron varados en Cuba, país al que viajaron para entrenar y competir, ¿has podido hablar con ellos?

Conversé con ellos y me contaron su travesía en Cuba. Han sufrido un poco, pero afortunadamente están bien y ya regresaron al Perú. Eso sí, están algo tristes por la suspensión de varias competencias que les iba a servir para clasificar a Tokio. Además, esta situación ha paralizado todo y es algo negativo para un deportista, porque estamos en para, sin exigirnos. Solo queda ser positivos y tratar de mantenernos.

¿Estás de acuerdo con la postergación de los JJ.OO?

Creo que era algo que se veía venir. Yo estaba con la incertidumbre de no poder entrenar como debía, pues no es lo mismo hacerlo en mi casa. Era algo que definitivamente iba a hacer que no llegue en mi mejor estado. Como deportista, creo que por estos motivos la decisión ha sido la más acertada. Además, debemos priorizar la salud. Como persona no hubiera querido contagiarme y perjudicar a mi familia.

¿Crees que este tiempo te puede servir para llegar más preparada?

Sí, tengo un año más y creo que me servirá para llegar en mejores condiciones.

¿Aparte de entrenar, estás aprovechando para estar con la familia?

No solía estar mucho tiempo en casa, siempre me la pasaba entrenando, así que estos días me están sirviendo para estar con mis familiares. Estamos aprovechando en cocinar y ver películas juntos. Además, he retomado mis dibujos, mis manualidades. Hago origamis o algún adorno.

Existe la posibilidad de que los Juegos no se den incluso en el 2021...

Creo que todo va a depender de cómo va la situación. Si todo sigue mal, lo más acertado es que los Juegos no se den. Como deportista seguramente estaría triste, pero si es lo mejor para todos, se tiene que entender.

¿Cuál es tu objetivo para este evento?

Coger una medalla, es por ello que no dejo de entrenar y sigo siempre motivada.

¿Qué les dirías a todos los peruanos?

Que debemos mantenernos unidos y que aprovechen este tiempo libre para pasarlo con la familia. Además, que se cuiden y que traten de salir de casa lo más mínimo.

¿Y a los deportistas como tú?

Que tengan paciencia, que una vez que todo esto se normalice, vamos a volver a los entrenamientos a un 100%. Además, estoy segura que seré protagonista en los próximos Juegos Olímpicos.

¿Alguna reflexión?

Creo que estos días nos ha servido para darnos cuenta que invertir en la educación, salud y deporte es muy importante y son cosas que ningún gobierno debe dejar de lado. Unidos estos tres pilares harán que nuestra nación pueda hacer frente a cualquier situación adversa.

Perfil

Kimberly García, marchista

Clasificada a los próximos JJ.OO. Logró la medalla de plata en Lima 2019 tras marcar 1 hora, 31 minutos y 0 segundos en la competencia de Marcha Atlética (20km). Actualmente, es parte del equipo de UNACEM.