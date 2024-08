Dolida, no por las molestias físicas que la aquejaron momentos antes, sino, por la desilusión de no haber podido alcanzar la meta trazada. Nuestra bicampeona mundial Kimberly García llegó en el puesto 16 en la competencia de marcha atlética de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos París 2024.

Pese a que salió bien y por varios metros lideró el grupo de marchistas femeninas, poco a poco se fue rezagando. La causa, según dijo ella misma, habría sido una dolencia estomacal.

“La verdad es que fue un día bastante duro para mí, teníamos expectativas bastante altas y reales. Estaba en la mejor forma, muy bien físicamente, psicológicamente, pero hay ciertas cosas que a veces uno no puede controlar y escapan de tus manos. Hoy fue ese el caso. No me sentí muy bien, trataba de buscar muy buenas sensaciones durante toda la competencia pero nunca las encontré, tuve algunos problemas del estómago y no pude hacer nada”, señaló.

Kimberly García esperaba lo mismo que todo el país: subir al podio. Ganas no le faltaban y la acompañaba la fe de todos los peruanos. Ella estaba motivada a mil para hacer bien las cosas, pero, esta vez no se dio.

“Las cosas pasan por algo, no se sabe por qué. Es súper doloroso, pero, uno tiene que aprender a levantarse”, indicó.

Kimberly García sabe que la apuesta por ella y el cariño de la población siguen vigentes y este 7 de agosto seguiremos alentándola para que pueda cobrarse su revancha.

“Tenemos competencia de relevo mixto junto a mi compañero César (Rodríguez) vamos a dar lo mejor de nosotros, espero que ese día sea muy diferente. Agradezco también, obviamente no me voy a olvidar de ello, a todo el pueblo peruano que ha estado presente”, destacó. La competencia de marcha atlética maratón relevos mixtos se realizará a las 12:30 a.m. (hora peruana) de este miércoles 7 de agosto.