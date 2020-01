El basquetbolista Kobe Bryant dejó al mundo de manera repentina la mañana de ayer, luego de que el helicóptero en que viajaba junto a su hija y otros siete pasajeros se estrellara contra una montaña. Una vida llena de logros, récords y éxitos, que no solo adquirió protagonismo en el ámbito deportivo. También tuvo momentos de tensión y dificultad.

Dicen que el talento se puede heredar. Y parece que Kobe advirtió que lo tenía en las venas. Demostrar la capacidad propia también depende de la convicción y confianza en sí mismo. Y él lo sacó a relucir con naturalidad desde que disputó sus primeros partidos en un equipo de Reggio Emilia, una pequeña ciudad de Italia, donde llegaron por una inesperada decisión de su padre, Joe Bryant, que decidió abandonar la NBA y emigrar hacia este lindo país de Europa.

“Obviamente ya era realmente bueno. Teníamos un equipo fuerte, pero él era mejor que todos nosotros. A los 11 años, ya estaba muy seguro de su poder y en lo que se convertiría”, comenta para CNN uno de sus compañeros en aquel equipo.

“Siempre uno de nosotros”, tuiteó el equipo de baloncesto de la ciudad tras la fatídica noticia.

En 1991, Bryant regresó a Estados Unidos y comenzó sus estudios en el Instituto Lower Merion de Ardmore, en Filadelfia. Se integró rápidamente los Aces, equipo del centro educativo, con un comienzo relativamente mediocre. Sin embargo, en las siguientes temporadas, Kobe logró entender el juego como el talento en potencia que era, y se desenvolvió en todas las posiciones de la cancha, pero también se convirtió en el máximo anotador del instituto, con 2883 puntos.

Surge un astro en la NBA

Tras terminar el instituto, Bryant decidió no postular a la universidad y sí presentarse al draft de la NBA, donde las franquicias de los clubes pertenecientes a esta liga seleccionan a jugadores jóvenes. Allí, fue elegido en el décimo tercer lugar e ingresó a las filas de Los Angeles Lakers, el equipo que lo acogería por los siguientes 20 años.

Kobe Bryant empezó su carrera en 1996. (Foto: Marca)

Durante las primeras temporadas en el equipo, Kobe no tuvo gran protagonismo en el equipo y alternaba en algunos partidos. Pero para la temporada 1999-2000 llegó el crack Shaquille O´Neall y con él los títulos. Para aquel año también había llegado un nuevo entrenador, Phil Jackson, que consolidó a Bryant como uno de los jugadores más importantes del equipo.

Kobe forjó una dupla soñada con 'Shaka' O´Neall y obtuvieron el título 99-2000, 2001-2002 y 2002-2003. Tras los tres títulos consecutivos, vendrían largos años de sequía.

Un líder hacia el bicampeonato

En la temporada 2003-2004, los Lakers hicieron fichajes estrellas, formando un quinteto brillante junto a Bryant y 'Shaka'. Sin embargo, cayeron fácilmente por 4 a 1 en las finales ante Detroit.

Tras la derrota, dejaron el equipo las equipo las figuras, incluida O´Neall, y Kobe Bryant fue el llamado a ser el líder del equipo de Los Ángeles. En aquella temporada, 2004-2005, logró ser el segundo máximo anotador de la liga, pero su equipo no logró llegar al Play-Off, un fracaso que no se veía en 10 décadas.

La época de sequía se acabó pasados algunos años. Y de la mejor forma, pues Kobe encabezó a su equipo en los últimos dos títulos que consiguió en su carrera, durante las temporadas 2008-2009 y 2010-2011.

Con Estados Unidos, logró las medallas de oro en el Torneo de las Américas 2007 y en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Una mancha oscura en medio de su matrimonio

Con 22 años, Kobe Bryant se casó con Vanessa Laine, una joven de origen mexicano, bailarina de rap, tres años menor que él. Decidieron casarse jóvenes, un gesto de resistencia frente a la oposición de los padres de Kobe, que se negaban a aceptar la relación amorosa por no tratarse de una chica afroamericana.

Bryant decidió, junto a su novia, tener una boda discreta, y ni sus padres, ni compañeros de equipo asistieron a la ceremonia. Por dos años, el jugador se mantuvo alejado de sus progenitores, pero cuando nació su primera hija, tras dos años, vino la reconciliación.

Ese mismo año, luego de la llegada de Natalia al mundo, el jugador fue arrestado por agresión sexual contra la joven Katelyn Faber, una empleada del hotel donde se alojó en Colorado mientras se recuperaba de una lesión a la rodilla.

Kobe Bryant​ fue un baloncestista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA, todas ellas en Los Angeles Lakers, desde 1996 hasta 2016 (Foto: AFP)

Tanto el jugador como la supuesta víctima afirmaban que se habían besado en uno de los cuartos del hotel, pero las versiones varían en torno a lo que sucedió después. Katelyn Faber acusó al jugador de sostenerla del cuello y abusar de ella sexualmente. Kobe, en un primer momento, sostuvo que no habían tenido relaciones sexuales. Pero una muestra de ADN lo hizo admitir que sí las tuvieron, y el jugador de la NBA alegó que fue consensuado.

"Creí que los dos estábamos de acuerdo. Ahora entiendo que ella no quería que pasara, que no lo ve cómo yo. Tras meses de escuchar a su abogado y su testimonio, entiendo cómo le ha afectado", dijo Kobe, luego de llegar a un acuerdo confidencial de compensación económica, que implicó pagarle a la joven un monto de US$ 2 millones y medio para que retire los cargos penales.

A pesar del escándalo, Kobe Bryant fue perdonado por su esposa, con la que llegó a tener cuatro hijas, la última, Capri, nacida en junio del 2019. En la tragedia del accidente de helicóptero, murió junto a su segunda pequeña, Gianna Maria.

Premios y récords de Kobe Bryant

Bryant se convirtió en un genio, una leyenda por las impresionantes marcas que obtuvo. Aquí algunos de sus premios y récords.

- Cuarto máximo anotador en la historia de la liga: 33 643 (siendo superado solo por Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone)

- 5 veces campeón de la NBA: 99-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2008-2009 y 2009-2010.

- 18 veces All-Star: 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

- 11 veces en el mejor quinteto de la NBA: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

