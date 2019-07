La crítica de Gladys Tejeda por la falta de apoyo al deporte nacional (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Con garra, corazón y un excelente rendimiento físico, la atleta nacional Gladys Tejeda obtuvo la medalla de oro el pasado sábado en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y enorgulleció a todo el país. A ella se sumaron las preseas doradas de Cristhian Pacheco, que también ganó la maratón, y Diego Elías, campeón en Squash.

A pesar de su enorme logro, la deportista peruana habló sobre los problemas que tuvo en su preparación para la competencia y pidió que se apoye con mayor seriedad al deporte en el Perú. Cuestionó que no pudo contar con la presencia de su entrenador, debido a que no le renovaron el contrato.

"Se tiene que apoyar al deporte sí o sí. Hubieron muchas dificultades, no ha sido tan bonito tampoco porque mi entrenador (Rodolfo Gómez) ha estado un poco alejado de nosotros y esa situación se debería arreglar. Deben de mantener al entrenador por lo menos hasta el 2020 o 2022. Contratarlo y que siga apoyando a los atletas de Huancayo. Hasta el momento lo está haciendo muy bien a pesar de que no tiene suficiente apoyo", sostuvo en conversación con el diario Trome.

Por pocos segundos , Tejeda no pudo llegar a la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero aún tiene las chances intactas de conseguirlo. Para ello, la atleta nacional ya planea su preparación para lograr ese objetivo.

"La recuperación depende mucho de mí, de las terapias y al alimentación. En pocos minutos me voy la villa panamericana no se cuanto días tardé en recuperarme pero es parte de todo el trajín que se ha hecho el día de hoy. Esto probablemente me recupere en 15 días. No es nada de gravedad", explicó la fondista nacional.