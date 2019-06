23 de Junio del 2019 La dura crítica de Diego Rebagliati a Andy Polo tras la derrota ante Brasil (VIDEO) Al igual que sus compañeros, el volante derecho peruano fue superado ampliamente por los brasileños

La paliza de ayer que nos propinó Brasil ha suscitado críticas en la prensa nacional, así como en la hinchada del 'equipo de todos'. El día de ayer, tras el partido, el periodista Diego Rebagliati cuestionó a la selección peruana de Ricardo Gareca, pero sobre todo a Andy Polo, que no tuvo un buen partido al igual que sus compañeros.

"Termina jugando con Polo los 90 minutos y Polo no te da nada, Polo tocó cuatro pelotas en todo el partido, de que sirve un jugador que ni siquiera hoy día lo ayudó a Advíncula, no te da nada y lo deja 90 minutos. Al final nadie terminó jugando bien. El segundo gol marca el destino del partido", dijo Rebagliati.

En cuanto al análisis del partido, el periodista de Movistar Deportes dijo que Perú se desmoronó con el error en el segundo gol de Pedro Gallese, y el técnico Ricardo Gareca tampoco supo sobrellevar la situación.

"Un segundo gol que es un blooper, el segundo gol marca el destino del partido, lo que hace Gallese es un error que no se puede permitir, le pasó hoy, le puede pasar a cualquiera pero no se puede permitir, es un error muy desmoralizante, el equipo perdió confianza y seguridad, Brasil se despertó y nos vino a comer. El tercer gol para mi también es de Gallese, hay una de Alisson que resuelve bien y Gallese no lo pudo hacer. Perú ni defendió bien, ni atacó bien, terminamos siendo un equipo triste, Gareca mismo desconcertado con los cambios", enfatizó Rebagliati.