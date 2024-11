Dos jugadores referentes del cuadro “Churre” se despidieron del club a través de las redes sociales, y se queda sin ofensiva, sólo con Renato Espinosa, quien fue su máximo artillero en este 2024.

Este panorama hará que el técnico Gerardo Ameli (que ha sido ratificado en el cargo) tendrá que replantear el nuevo plantel e intentará hacer un equipo protagonista de la próxima Liga 1.

Por otro lado el delantero Renato Espinosa, quien llegó para el torneo Clausura y en base a sus goles hizo que Alianza Atlético, definió su futuro para la próxima temporada y la directiva le aseguró la continuidad a quien anotó 7 goles y se ganó el respeto de la hinchada del Vendaval del Norte.

El atacante peruano ha sido una pieza fundamental en el esquema de juego del repunte de Gerardo Ameli, destacando por su habilidad para definir las jugadas y su capacidad para asociarse con sus compañeros.

EL GOLEADOR.

El paraguayo Adrián Fernández, quien además fue el capitán del “Vendaval del Norte” luego de dos años de haber defendido al club sullanero tomó nuevos rumbos y otro desafío.

“Con esta imagen me despido, si, gritando un gol con esta camiseta, así como fui feliz tantas veces en estos tres años. Las despedidas siempre son duras y esta me cuesta más de lo normal ”, dijo en las redes sociales.

También señaló, “he vivido momentos inolvidables, he dejado todo en la cancha por el equipo, pero lamentablemente, es hora de buscar nuevos aires. Le deseo lo mejor al club y a toda su gente”, expresó Fernández.

Cabe señalar que en el año 2023, Adrián Fernández la rompió con el cuadro “Churre”, este año debido a lesiones perdió peso, donde Renato Espinosa se encargó de anotar los goles.

Su salida deja un gran vacío en el plantel, por su liderazgo, experiencia y capacidad goleadora que demostró. El club deberá buscar un nuevo referente en ataque para afrontar la temporada 2025.

OTRO MÁS

Otro que le sigue los pasos a Fernández es el jugador uruguayo Santiago Arias, quien en base a su sacrificio y compromiso en cada partido se ganó el cariño de los hinchas churres.

“Momento de la despedida querida familia “Churre”, fueron 3 años con momentos buenos y algunos no tan buenos con aciertos y errores siempre me brinde al máximo por la institución que confío en mí, me llevo muchos buenos momentos que marcaron un antes y un después en mi carrera ”, indica en sus redes sociales.

La salida de Arias y Fernández representa una gran pérdida para Alianza Atlético, que deberá afrontar el próximo torneo con una plantilla renovada.