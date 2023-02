El argentino Neri Bandiera estuvo en el número once en el equipo titular albo con el que iba a debutar ante Melgar, pero no puddo hacerlo debido a que el cuadro rival concedió walk over por discrepancias con la Federación Peruana de Fútbol.

El delantero se sintió un poco ofuscado, pues esperaba demostrar en la cancha todo lo que puede dar en bien del club, al cual lo quiere llevar a un plano internacional.

SUPERACIÓN

“En Grau, me siento bastante bien, es un club que tiene bastantes propuestas en el cual quiero ser protagonista y conseguir un cupo internacional al término del campeonato. Tuve acercamiento con Alianza Atlético y la “U”, pero al final me quedé en Piura” , remarcó el ariete albo.

Más adelante señaló que en lo personal quiere jugar la mayor cantidad de partidos, superar lo hecho el año pasado con Barracas-Argentina donde jugó 40 cotejos, anotando 9 goles.

“Soy polifuncional, por el lado derecho, pero también me gusta jugar con perfil, ir hacia dentro y si jugamos con dos delanteros, puedo ir como media punta, ya lo demostré en los partidos amistosos donde pude anotar varios goles”, expresó