El jugador “Churre” Rodrigo Facundo Castro fue considerado como el mejor en el equipo que venció a Sport Boys por 2-0 en la última fecha, estuvo enchufado en todo el partido y fue la chispa que encendió la fuerza del equipo con su talento y liderazgo en cada jugada.

Rodrigo Castro consiguió al fin el lugar en el equipo que dirige el técnico argentino Gerardo Ameli y luego de haber sido criticado, encontró su puesto en el once ideal de Alianza Atlético de Sullana donde comienza a destacar.

AGRADECIDO

Luego del entrenamiento declaró para Sullana Deportes donde dejó en claro, “l os primeros seis meses me costó un poco, pero hoy gracias a la confianza del profe que me ha puesto en una posición que me gusta mucho, vamos mejorando” , sostuvo el player argentino.

Más adelante refirió, “las pifias y la critica siempre se verán en el fútbol, poco a poco he ido levantando mi juego y juntos vamos mejorando por el bien del equipo. Ahora se nos viene un rival complicado, como es Universitario de Deportes, al que trataremos de vencer y para ello trabajamos ”.

Cabe señalar que el partido ante los “Cremas” se jugará el 15 de septiembre (por receso en la Liga 1), en el estadio Campeones del 36 a partir de las 1:00 pm.