Una jornada muy complicada tendrán los equipos de Atlético Grau y Alianza Atlético en la segunda fecha del torneo Clausura de la Liga 1, que se juega este fin de semana.

Este sábado 20 desde las siete de la noche el conjunto de Alianza Atlético dirime contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, mientras tanto los “Albos” chocarán contra el puntero y actual campeón de la Liga 1-2023, Universitario de Deportes, el domingo 21 a la 1:00 en el estadio Campeones del 36.

Los albos aún sigue en deuda con la afición luego del magro empate que logró en la primera fecha ante su clásico rival Alianza Atlético al empatar sin goles y donde le fue expulsado Jeremy Ronsting, puesto que está siendo evaluado por el técnico Ángel Comizzo para buscar su reemplazante.

El cotejo se jugará en el horno de Sullana y estará dirigido por el árbitro Micke Palomino, y donde el “Patrimonio de Piura”, ya puso a la venta las entradas para este trascendental partido, esperando sea un lleno total y un aliento constante de sus parciales.

LOS “CHURRES”

Mientras tanto en el equipo de Alianza Atlético se prepara para enfrentar a los “Íntimos” en un “Choque de Alianza” bajo la conducción del árbitro Sebastián Lozano, el sábado a las 7:00 pm en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima llega al partido de esta fecha tras derrotado 3-2 a la UCV, mientras los sullaneros empataron sin goles ante el Grau, no pudiendo contar con el centrocampista Federico Illanes quien fue expulsado en este cotejo.

Mientras tanto se conoció que el delantero Jean Deza anunció que no continuará en el Alianza Atlético durante el Torneo Clausura. Él no fue de la partida ante Atlético Grau y lo observó desde la tribuna y ya está recuperado de su lesión, pero no fue tenido en cuenta por el entrenador de Gerardo Ameli.

En marzo de este 2024, Jean Deza fue anunciado como jale, asegurando que daría todo de sí, sin embargo, en su debut ante Sport Boys, en abril, se lesionó y se perdió todo el Torneo Apertura.