El delantero de Alianza Atlético, Adrián Fernández, lamentó la derrota de 2-0 ante Alianza Lima por la segunda fecha del Torneo Clausura y manifestó que seguirán trabajando para salir de la mala situación en la tabla de posiciones.

“Me vengo recuperando de un esguince, pero hoy me tocó volver, pero no tengo la fórmula mágica, ni conozco otro secreto que no sea trabajando para tratar de revertir con trabajo y entrenamiento. Lo vamos a seguir intentando hasta el último esfuerzo ”, comentó Fernández.

OPINAN

Por su parte, el portero Diego Melián, rescató el juego que plasmaron de visita, pero apuntó que necesitan empezar a sumar. “ Hicimos un gran partido y es lo que tenemos que rescatar, en muchas partes del partido nosotros dominamos. Lamentablemente esto no vale nada porque el resultado dice que perdimos y otra vez estamos en una situación complicada” , comentó Melián.

Asimismo señaló, “ Fuimos en muchos momentos superiores, eso significa que estamos trabajando bien, pero estamos con la rabia y la desazón de no habernos podido llevar nada ”.