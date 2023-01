El colombiano Ray Vanegas fue presentado como el nuevo fichaje de la Universidad César Vallejo para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

El delantero de 29 años viene de jugar en el Sport Club do Recife del Campeonato Brasileño de Serie B. Asimismo, defendió los clubes: Independiente Medellín, Patriotas Boyacá, Uniautónoma, Enviado F. C., Jaguares de Córdoba, Once Caldas y Deportivo Pasto.

Vanegas luchará el puesto con Diether Vásquez, Stefano Olaya, Nahuel Rodríguez, Osnar Noronha, Facundo Rodríguez, Beto Da Silva y Yorleys Mena.

De esta manera, Sebastián Abreu, DT de la UCV, cuenta con un plantel de 30 futbolistas para afrontar el Torneo Apertura y la fase previa de la Copa Sudamericana.

Debut

César Vallejo debutará en la Liga 1 ante Cienciano en la ciudad de Cusco. El cotejo está programado para el lunes 30 de enero, desde las 7:00 de la noche, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.