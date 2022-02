Personas como Soraya Taravay se merecen el mundo entero. A sus 52 años sigue luchando para que el fútbol femenino siga creciendo en el Perú, como parte de su vocación de servicio. La exdeportista también fue parte de la policía en los años 80. Hoy se dedica a cuidar ancianos y está a punto de ejercer en el área de la seguridad industrial, pero su vínculo con FC Killas se mantiene. Ya no estará dentro del campo, pero se suma al cuerpo técnico para la presente temporada.

- ¿Cómo has visto el crecimiento del fútbol femenino este 2021?

El 2021 hemos sido muy afortunadas de que la Liga Femenina sea televisada. Es un plus adicional súper grande. Muestra a las chicas y hace que la motivación sea mucho mayor, porque están los familiares observando, al igual que los amigos. Asimismo, ha sido un torneo bastante competitivo, donde los equipos de provincia también han tenido una buena participación. La Federación también se ha portado muy bien. Lamentablemente, con el tema de la pandemia no pudo haber público, pero en líneas generales creo que ha sido un gran inicio. Esperamos que Killas pueda tener una mejor temporada este 2022.

- Hubo jugadoras bastante jóvenes, ¿cómo te has sentido a tus 42 años?, ¿el físico alcanza?

Esta temporada ha sido bastante fuerte, porque hubo niñas desde los 16 años. Sin embargo, creo que lo que más nos ha jugado en contra es la lejanía a la zona de entrenamiento. Nosotras entrenamos de 5:45am a 8:30 am, por lo que tenemos que estar despiertas a veces desde las 3 am para llegar con tiempo. Eso genera un desgaste mayor. Después, hago el mismo tipo de entrenamiento que el resto. Me siento bien.

- ¿Por qué policía?

Tiene que ver con mi crianza desde pequeña. Me gusta mucho colaborar, estar pendiente del resto. En otras palabras, vocación de servir. Además, me ha tocado servir en una época muy dura como es la del terrorismo. He visto cosas atroces que hasta hoy me generan sensaciones extrañas, pero que a la vez me ha insertado en la cabeza ese deseo porque el Perú avance.

- ¿Ya estás retirada?

Sí, ya estoy retirada al igual que la mayoría de mis colegas. Pero, mantenemos esa unión, esa mística, por lo menos mi promoción y las ocho promociones que han sido parte de la Guardia Civil. Somos un puño y más mi generación que fue la que tuvo el primer curso de lucha antisubversiva. Fuimos las primeras mujeres policías en llevar esa materia, ya que la mayoría, en aquella época, tenía labores más de oficina, menos tácticas, donde todo era más riguroso. Por ejemplo, nos enseñaban que la mano derecha era estrictamente para el uso del arma, porque sino podrías correr el riesgo de que te la quiten y te maten. Ya la izquierda servía para el silbato, entre otras cosas.

- ¿Cómo ha sido vivir sola?

Me quedé huérfana a los 10 años y viví realmente sola. Tuve que trabajar para poder terminar la secundaria y pagar el cuarto donde estaba. Allí tenía mi dormitorio, baño, cocina, todo separado por una tiza. Fueron épocas muy duras, pero que me ayudaron a forjarme como persona y profesional.

- ¿También has trabajado con ancianos?

Sí, y también he llevado cursos de Seguridad Industrial, que estoy a punto de ejercer. Pero, durante de la pandemia estuve haciendo terapias cognitivas para personas con demencia senil y cuidando ancianos. Creo que ello también va de la mano con mi vocación de servicio.

- ¿Continuarás este año en la Liga Femenina o volverás al fútbol 7?

En Killas arrancamos jugando fútbol 7, hemos participado en todos los torneos de Lima. Nos iba super bien y logramos hacer un equipo bastante sólido que fue a jugar a Uruguay. Luego fue que pasamos al fútbol 11. Con respecto, a si continuaré jugando, creo que considerando mi experiencia y sobre todo mi edad, lo mejor es dar un paso al costado para darle espacio a los que vienen de abajo. Sin embargo, yo soy Killas al 100% y voy a quedarme, solo que ya no dentro del campo, sino fuera.

- ¿Como entrenadora?

Estoy haciendo un curso para obtener la licencia de técnica y poder seguir en el club. Es mi idea.

- ¿Cómo llegas a Killas?

Llegué al equipo porque me vine a vivir a los límites de San Borja y un día queriendo jugar fútbol fui al polideportivo y encontré chicas jugando. Les consulté y comencé a practicar hasta que conocí a la presidente del club, Antonella Cáceres. Ella me invita a ser parte de su plantel hasta que nace oficialmente Killas, cuyo objetivo principal es empoderar a la mujer a través del fútbol. Lo bonito es que empezó como jugando y hoy tenemos un gran proyecto. Hasta salimos en la televisión.

- ¿Cómo ha hecho Killas para enfrentar un torneo de tal magnitud?

Somos, entre comillas, un equipo chico porque no tenemos estructura como otros clubes, ya sea Alianza o Universitario. Algunas chicas me hacían también esa pregunta y la verdad es que la única respuesta es que con corazón y ganas de sacar el proyecto adelante.

- ¿En qué año llegaste a Killas?

Ya son siete años y seguimos. De hecho tenemos muchas chicas que viven en los conos, pero a pesar de la distancia continúan y continuamos porque nuestro objetivo es social. Participamos en varios torneos.

- ¿Cómo fue que empezaste a jugar fútbol?

Cuando era pequeña no era como ahora. El fútbol era netamente de hombres y era mal visto si una niña lo practicaba. Sin embargo, yo tengo dos hermanos mayores y en nuestro barrio no había mujeres, entonces cuando salíamos me tocaba jugar con ellos al fútbol. Me gustaba y me llamaba muchísimo la atención. Tanto así que aprendí a jugar y bien. Todos me miraban y preguntaban quién era porque hacia goles. Así, fue pasando el tiempo hasta que empecé a ir a ver a mi hermano a sus torneos y ahí un policía me consultó si quería estar en su equipo, que no importaba que no era varón. Habló (el policía) con mis padres y me autorizaron. Eso fue a los 9-10 años.

- ¿Te apoyaron siempre?

La única condición que me puso mi madre era que vaya con faldita, pero yo llegaba a la esquina y me la sacaba automáticamente. Tenía mi short debajo. Sin embargo, luego tuve que dejar el deporte para estudiar, porque soy huérfana, y tenía que ingeniarmelas para sobrevivir. Ingresé a la policía y estuve de un lado a otro. Hasta que me fui a Colombia y jugué en Independiente Medellín, aunque no logré debutar.

- ¿Objetivos para este año?

Estoy a punto de tomar un trabajo en seguridad industrial, pero me da pena dejar a los viejitos. Sin embargo, ello también me permitirá tener un horario más organizado para el fútbol. Espero que este año el fútbol femenino crezca más que el anterior y siga siendo televisado. Nunca me imaginé de pequeña que algo así ocurriría. En cuanto a Killas, posiblemente sea asistente de las divisiones menores. Olinca es la entrenadora y quiero apoyarla .