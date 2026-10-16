El vóley nacional atravesó un período de altibajos, pero poco a poco va recuperando su nivel, algo que se ve reflejado en la Liga Betsson, que volverá a disputarse este fin de semana. A pocas horas del inicio de la temporada 2026-27, Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), analiza el torneo y la participación de un equipo bicolor unificado de las categorías Sub-19 y Sub-17, tras la clasificación al Mundial.

¿Cómo valora la clasificación de la selección de vóley Sub-19 al Mundial?

Personalmente, estoy muy contento por los resultados de ese grupo de chicas. Hemos logrado una clasificación más a un Mundial y eso es muy importante para el desarrollo que estamos buscando en todas las categorías de base. Y ha sido un grupo conformado con las chicas de la Sub-19, quienes ya venían de un torneo mundialista anterior, incorporado con las chicas de la Sub-17, quienes vivieron lo mismo. Esa experiencia les sirvió mucho.

Precisamente, ha anunciado la inclusión de la selección peruana Sub-19 y Sub-17 juntas en la Liga nacional de vóley. ¿Qué pasará en caso logren entrar a los playoffs?

No, ellas solamente van a jugar la primera rueda. Serán las muchachas que no sean consideradas en sus equipos de origen. Luego de eso, saldrán del torneo y seguirán los clubes que sí vienen participando regularmente de la temporada.

El crecimiento de la liga no se detiene. ¿Qué balance hace sobre el ingreso de más marcas auspiciadoras?

Cada año, esto está creciendo porque, al tener una mayor difusión, ahora con Latina que pone un horario casi estelar para las transmisiones de televisión, atrae a las marcas a que quieran venir al vóley. Asimismo, estamos ofreciendo un espectáculo de gran nivel, así que todos son bienvenidos. No solo a nivel de federación: las instituciones ahora tienen sus propios sponsors en sus camisetas y todo eso está mejorando sustancialmente.

¿Y cómo ve la competitividad?

Puedo decir que esta temporada va a ser mejor que la anterior, que justamente ya había sido la mejor. ¿La razón? Por cómo se vienen preparando los clubes. Actualmente, entrenan con mayor antelación. Por ejemplo, antes las jugadoras extranjeras venían en enero, pasando las fiestas, ahora ya las tenemos previo a que empiece el torneo. A la vez, como decía, el impacto de las marcas también influye bastante. Y podemos incluir la tecnología, pues ahora tenemos el video challenge como una herramienta propia de la Federación para usarla desde el inicio. Por todo esto, nuestra liga suena más en Sudamérica y el mundo, esto es parte del trabajo en grupo.

En ese sentido, ¿siente más expectativa para esta nueva campaña?

Sí. Hay fechas que tendrán al menos un partido fuerte; y otras, donde habrá dos muy interesantes. Esto permitirá aumentar el interés y, obviamente, serán jornadas muy reñidas. Además, seremos cuidadosos con la programación para no chocar con los partidos de fútbol u otros eventos importantes, pues lo que queremos es tener un rating muy alto.

Finalmente, ¿qué decirle a los hinchas que vienen llenando los estadios y dando un colorido especial?

Es todo muy bonito. Lo que pasa es que ahí está la ley de los espectáculos públicos y deportivos para regular. Entonces, mientras respetemos y no nos salgamos de lo que contempla la norma, todo esto va continuar.

El mandamás de la Federación de Vóley (llegó en 2020 y fue reelegido en 2024) también aseguró que le dará facilidades a Alianza Lima y San Martín por su calendario, pues ambos tendrán participación en el Sudamericano de Clubes. Además, las “Íntimas” jugarán el Mundial de la categoría en unas semanas.