Lima 2019: Perú presentó reclamo en marcha femenina contra atleta colombiana

La atleta colombiana Sandra Arenas ganó la presea de oro en marcha femenina con un tiempo oficial de 1:28:03, y en segundo lugar quedó nuestra deportista Kimberly García.

Al finalizar la competencia, el equipo peruano presentó un reclamo en contra de la colombiana, indicando que Sandra Arenas corrió, elevando ambos pies del suelo, lo que no está permitido en esta competencia, y que no cumplió por tramos con las técnicas correctas de marcha. Pero esto no hará que sea penalizada ni pierda la medalla dorada.

El reclamo aún no ha sido aprobado y esto no cambiará el podio. Si se confimarse, no se le podría penalizar por ya haber terminado la competencia. Si lo hubiesen detectado los jueces, la colombiana hubiese recibido una tarjeta roja.

Para ser penalizada con dos minutos de detención se necesitan tres tarjetas rojas, como pasó con la brasilera Erica Rocha, quien ganó el bronce por la sanción durante la competencia.

Según El Comercio, que contactó con el juez de la competencia, el brasilero Nilton Ferst, este confirmó la información de que la medalla de oro no será removida.

"Se pueden evaluar las imágenes pero no impartir una sanción debido a que la competencia ya terminó. El resultado y el récord panamericano de la colombiana Sandra Arenas se mantendrán", explicó.