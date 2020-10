Diego Maradona festeja 60 años de vida y lo hace recordando importantes momentos en el fútbol y también aprovechó para aclarar su presente y mostrar una posición sobre la accidentada relación que hoy vive Lionel Messi con Barcelona.

“Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía”, contó Diego Maradona para diario Clarín de Argentina.

El trato del club azulgrana hacia Lionel Messi ha sido cuestionado por el campeón del mundo. “Les dio todo, los llevo a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aires y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice”, contó el exjugador de Barcelona.

En medio de los saludos y los regalos el ‘Pelusa’ no pudo olvidar a dos seres muy queridos. “El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos”, señaló el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Diego Maradona se encuentra en aislamiento preventivo por coronavirus, no ocultó su deseo de cumpleaños. “Que pase cuanto antes esta pandemia. Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer”, confesó el campeón del mundo.