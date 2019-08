Lionel Messi entrenó con el primer equipo de Barcelona con nuevo 'look' y junta con Antoine Griezmann

Síguenos en Facebook

El regreso del '10'. Lionel Messi se ha entrenado la tarde de este miércoles con el plantel principal de FC Barcelona y la ilusión ha vuelto a tienda blaugrana luego de verlo al lado de Antoine Griezmann. Ernesto Valverde podría contar con el argentino en el choque contra Real Bestis.

La mañana del miércoles había sido triste para los aficionados del Barcelona quienes no vieron a Lionel Messi en el entrenamiento del primer equipo, lo que hizo presagiar que el fin de semana no estaría ante Real Betis. Sin embargo, en la tarde, en el sorpresivo entrenamiento de los blaugranas, todo cambió.

Vestido con le uniforme oficial de partido, apareció todo el plantel de Barcelona incluyendo Lionel Messi, quien junto a Antoine Griezmann y Jordi Alba tuvieron sus primeros movimientos de balón juntos. Literalmente es la primera vez que trabajan juntos, pues el argentino se lesionó en la primera práctica.

El capitán de Barcelona había entrenado por la mañana en arena con uno de los preparadores físicos del club y todo hacía presagiar que no estaría este fin de semana ante Real Betis. Pero todo ha cambiado rotundamente.

Pero esa no fue la única novedad, Lionel Messi no solo reapareció con el primer equipo blaugrana, sino que también lo hizo con un nuevo corte de cabello. Luciendo un look estilo militar que estrenaría este fin de semana en el Camp Nou.