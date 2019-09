Lionel Messi: argentino podría dejar Barcelona si así lo desea según cláusula

Síguenos en Facebook

Según una información divulgada por el diario El País de España, Lionel Messi podría marcharse del Barcelona sin necesidad de una negociación, pues según una cláusula el crack argentino es libre de decidir, cada 30 de junio, dónde continuará su carrera.

Para muchos es imposible imaginarse a Lionel Messi con otra camiseta que no sea la blaugrana. Es el máximo ídolo del club y los fanáticos esperan que el día que le toque retirarse, lo haga vistiendo los colores con los que ha ganado todo. Y aunque hay un contrato que lo une hasta 2021, la decisión pasa únicamente por decisión del delantero.

Barcelona renovó contrato con 'Lio' en el 2017 hasta el 2021; sin embargo, según explica El País, tiene la potestad de decidir si quiere rescindir contrato el 30 de junio de cada año, cuando finalice la temporada.

El prestigioso medio español revela que el capitán de los del Camp Nou "no quiere ser esclavo de ninguna renovación después de haber estampado su firma en el Barcelona en 2005".

“Asumimos que puede parar cuando quiera, a final de cada temporada, así lo acordamos las dos partes” , indican fuentes del club en una decisión que no es exclusiva de Messi , sino que futbolistas como Iniesta, Xavi o Puyol.

Desde Barcelona saben que Messi puede conversar con cualquier club a partir del próximo enero pero no temen debido a que son conscientes que mientras se sienta cómodo y no sienta presión por parte del club ni de Argentina no se irá.

Según Carrusel, Messi solo podría salir a un club que no fuera europeo, por lo que esta cláusula sería principalmente para buscar una vuelta a Argentina.

La lealtad de Lionel con el Barcelona es única, por lo que a pesar que exista una ostentosa oferta de un gigante europeo, la pensará demasiado para finalmente no partir a ningún otro lugar que no sea la Ciudad Condal.