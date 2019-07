06 de Julio del 2019 Lionel Messi sobre la Copa América:"La corrupción, los árbitros hacen que la gente no disfrute" También deseó el triunfo de nuestra selección en la final contra el dueño de casa

Textos: Redacción multimedia



A pesar de los goles de Agüero y Dybala que le dieron el triunfo a al selección argentina sobre Chile, la expulsión de Lionel Messi y Gary Medel será uno de los episodios más recordados.

El capitán de la albiceleste sintió como una injusticia la tarjeta que le impusieron, aunque reconoció que había contribuído a ello.

"Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa".

Justificó su ausencia de la ceremonia, pues siente que a su selección se le faltó el respeto.

"No fui a la premiación por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, la falta de respeto que se nos hizo en toda esta Copa. La sensación es que estábamos para más. No nos dejaron jugar la final. La corrupción, los árbitros hacen que la gente no disfrute".

Además deseó que la blanquirroja campeone, aunque sabe que la jornada será muy trabajosa.

“No hay duda de que Brasil va a salir campeón. Creo que esta armada para Brasil, lamentablemente. Ojalá Perú pueda competir porque tiene equipo, pero lo veo difícil”, agregó.