Liverpool se coronó en la Premier League en Anfield Road, tras vencer 5-3 al Chelsea. Habían pasado 30 años desde la última vez que los ‘Reds’ pudieron levantar el trofeo de campeón del fútbol inglés y el broche a su temporada como local fue perfecto, con una victoria ante uno de los grandes de su país y que además se está jugando la clasificación a la próxima Champions.

La fiesta en el recinto ‘Red’ fue por lo alto, pero sin público. Por ello, Jürgen Klopp, que aún así disfrutó como un pequeño niño. Incluso, el DT se animó a invitar a todos los seguidores del equipo para cuando esté permitido celebrar.

“Muchas gracias a todos. Deberíamos estar celebrándolo y bebiendo juntos en Anfield, pero no puede ser. Cuando este p*to virus se haya ido, celebraremos juntos y haremos una gran fiesta”, dijo para ‘Sky Sports’.

“Todo sería mejor con la afición, pero durante seis meses eso no será posible. No podría estar más feliz. Sería perfecto si Anfield estuviera lleno, pero no podemos cambiarlo”, agregó Klopp.

“Esto lo hacemos por ellos. Todos celebran en casa, es un gran momento”, concluyó un eufórico técnico ‘red’: “Somos campeones de Inglaterra, de Europa y del mundo. Sé cómo suena eso, pero es la verdad”.