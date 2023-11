Con una delegación de estudiantes de la Universidad Continental, alma mater de ambos deportistas, a ritmo de batucada y un cartel con el mensaje “Bienvenidos a casa campeones”, fue el recibimiento de los medallistas Kimberly García y César Rodríguez en su natal Huancayo.

Ambos atletas se mostraron agradecidos por el recibimiento de la Universidad Continental. Ellos regresan a la ciudad Incontrastable después de dos meses de estar fuera del país, manifestaron que se encuentran felices de volver con su familia, se tomarán un descanso y continuarán con su preparación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Próximos retos de Kimberly García y César Rodríguez

La ganadora de la medalla de oro y plata en maratón de los juegos Panamericanos Santiago 2023, Kimberly García, dijo que está enfocada en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, “me quedaré por dos meses en Huancayo, me recuperaré y empezaré con la preparación para los juegos olímpicos”, dijo la atleta huancaína. Su preparación se llevará a cabo en el extranjero, realizará campamentos en Ecuador y Europa.

Sobre sus recientes declaraciones de un posible retiro del deporte el próximo año dijo que no quería hablar más sobre el tema, “lo dije porque uno no sabe lo que pueda pasar, ahora estoy enfocada en París y no me quiero adelantar a las cosa”, explicó.

Por otro lado, el ganador de la medalla de plata en los Panamericanos, César Rodríguez, dijo que también se preparará para París 2024 y la clasificación de pruebas mixtas en Turquía. Por ahora solo quiere disfrutar de sus días de descanso, su familia y la comida de Huancayo.

Pedido a las autoridades

En el recibimiento de los campeones, no estuvo presente ninguna autoridad de la región ni provincia de Huancayo, al respecto César Rodríguez dio a conocer que en los próximos días el Gobierno Regional de Junín les harán un reconocimiento y brindará un incentivo. Ante ello pidió que todos los deportistas sean reconocidos, además que estos deben darse desde la preparación y no solo cuando los atletas traen resultados.

“El gasto del deportista es elevado por los campamentos, nutricionistas, fisioterapias, etc.”, dijo el joven atleta. Además, reveló que presenta problemas con el Instituto Peruano de Deporte sobre su recategorización y los montos de dinero que deberían corresponderle.

“El apoyo del estado si se da, pero no es suficiente para lo que queremos lograr”, mencionó Kimberly García, apoyando el pedido de su colega. Ambos deportistas piden apoyo a las empresas privadas y autoridades para su preparación hacia París 2024.





VIDEO DE LA LLEGADA DE LOS DEPORTISTAS A HUANCAYO