El surf es uno de los deportes más influyentes dentro de nuestro país y Lucca Mesinas es uno de nuestros mejores representantes. El surfista de 26 años nos cuenta sus objetivos del 2023 y deja un importante mensaje para todos los que deseen vivir la experiencia en el mar.

¿Cómo sientes que estás iniciando este 2023?

Bien, todavía no hay competencias que son las más importantes para mí, como por ejemplo los Challenger Series, que es la segunda división del Tour Mundial de Surf. He comenzado más que todo el año entrenando un montón, he podido coger más ritmo de competencia que es lo que yo quería.

¿Cuáles son tus objetivos para este año?

Volver al Tour Mundial y los Panamericanos, esas son las metas principales para este año. Si llego a clasificar a Santiago 2023, me encantaría agarrar una medalla y clasificar a las Olimpiadas, pero yo siempre voy paso a paso.

Competiste en la máxima categoría del surf, ¿qué experiencia podrías destacar de haber estado en el Championship Tour (CT)? La experiencia fue increíble, el nivel es muy alto. Cuando tú clasificas del Challenger al CT el nivel es mucho más alto. Las olas son muy fuertes, los competidores eran buenísimos. Fue una experiencia para conocer, para saber cómo es el Tour Mundial. Fue una experiencia linda.

¿Qué sientes que se necesita para volver?

Sé lo que tengo que hacer para volver y estoy trabajando todo lo que tendría que hacer para quedarme. Siento que debo cambiar varias cosas en mis tablas, las olas del Tour son más fuertes. Incluso yo mismo necesito ser más fuerte y más grande.

¿En qué practicas más?

He estado trabajando en volar más. Los aéreos son importantes en las competencias. El surf está evolucionando y, por ejemplo, el powersurfing vale mucho más que los aéreos, eso es algo que me favorece. Así que estoy tratando de trabajar los dos porque es importante combinar maniobras.

¿Cuáles son tus surfistas favoritos?

Mi surfer favorito es Gabriel Medina, tres veces campeón mundial. Sin embargo, mi inspiración siempre ha sido Kelly Slater, quien fue once veces campeón mundial, ya que es el surfista que he visto desde pequeño.

¿Qué es el surf para ti?

El surf para mí es mi estilo de vida, lo que hago todos los días, lo que más amo en este mundo, aparte de mi familia. No corro tabla por exigencia ni porque tenga una competencia, corro tabla porque amo el deporte y para poder estar en contacto con la naturaleza.

¿Cómo ves el desarrollo del surf en nuestro país?

El surf ha ido creciendo muchísimo. Yo considero que desde Lima 2019 el deporte se hizo mucho más conocido. Yo siempre lo digo, una vez que te metes al agua y comienzas a aprender a correr tabla ya no lo dejas de hacer. El surf es un deporte que te va a encantar de por vida y que en definitiva se está desarrollando bastante, ahora hay más niños compitiendo en el país.

¿Qué mensaje le darías a las personas que practican surf?

Ellos ya saben el sentimiento de correr tabla. Es un deporte que vas aprendiendo poco a poco y es muy lindo porque, lo que más me gusta del surf y todos tienen que saber es que no hay nada mejor que meterse al agua, desconectarse un poco de lo que hay afuera, de tu celular, del mundo, simplemente te enfocas en el momento.