Luis Abram apoyará económicamente a futbolista que urge de operación

Luis Abram, además de ser un gran futbolista que viene demostrándolo en la selección peruana, también lo es como persona.

Y es que el defensor, quien anotó el gol de la victoria ante Brasil, llamó a su excompañero Luis Rivas para decirle que lo ayudará económicamente para que se opere de su lesión en la rodilla derecha, lo cual lo tiene alejado de las canchas desde hace casi cuatro meses.

"Luis es como mi hermano, lo conozco desde que estábamos en la selección Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20. En Sporting Cristal también. Él se ha acordado de mí, me ha llamado y me dijo que me iba a apoyar. Ahora sé que le está yendo bien, en la selección mayor. Estoy feliz por él", contó el popular 'Coto' en 'Gamarrita, entra al área', programa transmitido por Facebook.

"Me sorprendió porque en verdad yo no esperaba que se acuerde o que me escriba. No esperaba algo así. Estoy muy agradecido con lo que está haciendo por mí", indicó Rivas.

Como se recuerda, Rivas, jugando por Comerciantes Unidos, se lesionó en un partido ante Unión Hural por la Liga 2. Tras hacerse por su cuenta una resonancia le indicaron que tenía rotura de ligamento cruzado anterior y también una rotura en el menisco externo.

Según denunció el futbolista de 23 años hace unas semanas, los de Cutervo no quisieron hacerse cargo de su operación, por lo que deberá pagarla él mismo.

Por otro lado, sobre su lesión, dijo que "quiero dar a conocer mi caso. Que todos se enteren que estoy casi cuatro meses lesionado y hasta ahora no puedo operarme. Hago terapias pero hasta que no me opere no puedo avanzar con mi recuperación".