El mercado de pases está abierto y River Plate busca reforzar su ataque, con miras a la Liga Profesional y a la Copa Libertadores. Uno de los nombres que ha sido vinculado con el ‘Millonario’ en las últimas semanas es Luis Suárez y la prensa en Argentina asegura que el acuerdo ya está cerrado.

A través de Twitter, el periodista Christian Martin reveló que el ‘Pistolero’ se pondrá bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. La información respalda a lo anunciado por Directv Sports, que horas antes también comunicó que el goleador uruguayo tenía todo avanzado para enfundarse la camiseta de la ‘Banda’.

Recordemos que a nivel contractual, el delantero de 35 años será un futbolista libre desde el 30 de junio, día en que finaliza su contrato con Atlético Madrid. No obstante, ‘Lucho’ tiene la potestad de negociar su futuro y todo apunta a que volverá a jugar en Sudamérica a nivel de clubes, luego de 16 años.

En el inicio de su carrera, Luis Suárez brilló con Nacional de Uruguay y, tras la temporada 2005-06, fue vendido al Groningen de los Países Bajos. Desde ese momento, el ‘Pistolero’ no dejó de crecer y destacó a punta de goles, y títulos, en el Ajax, Liverpool, Barcelona y recientemente con los ‘Colchoneros’.

BIENVENIDO A RIVER PISTOLERO. HAY BALAS PARA TODOS! Luis Suarez es nuevo jugador del Glorioso River Plate 🐓💪🏻🇺🇾 pic.twitter.com/mZwuLl2N1h — Christian Martin (@askomartin) June 26, 2022

Durante su última campaña con Atlético Madrid, el uruguayo registró 11 goles y dos asistencias en los 35 partidos en LaLiga Santander (20 de titular); mientras que en la Champions League disputó siete encuentros y solo infló las redes en una ocasión.

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, se había referido a Luis Suárez y dio buenos indicios: “Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando. Es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”.