Son compañeros en Real Madrid y el destino quiso que en el Mundial Qatar 2022 sean rivales en una de las llaves de cuartos de final. Hablamos de Luka Modric y Rodrygo Goes, que se vieron las caras en el Croacia vs. Brasil que terminó con victoria europea en penales y lamento de los de la ‘Canarinha’.

Consumada la clasificación croata y eliminación brasileña, hubo momento para que Modric consuele al joven atacante, que no pudo evitar las lágrimas por el adiós del ‘Scratch’. Las cámaras captaron al mediocampista de 37 años teniendo el gran gesto con el sudamericano y el clip se popularizó en redes sociales.

“Vamos, eh. Fuerte, eh. No pasa nada. Tú eres más fuerte que esto. Todos fallan, todos fallan. Vas a volver fuerte, eh. Te quiero, te quiero, hijo. Vamos, ánimo”, fueron las palabras que Modric le dijo a Rodrygo, jugador que en la definición desde los doce pasos erró su disparo.

“Todo mundo falha. Você vai voltar mais forte. Te amo, filho.” Modric para o Rodrygo👇 pic.twitter.com/uJoTbFMzit — Tati Mantovani (@tatimantovani) December 10, 2022

Rodrygo pide perdón

Todavía golpeado por el dolor del adiós de Brasil, el atacante de 21 años se pronunció en redes sociales un día después del partido. “Lo siento. Sin duda el momento más doloroso de mi carrera, del cielo al infierno en cuestión de minutos. Fue exactamente como siempre pedí que no fuera. Sé que todo pasa y, aunque de momento todavía no tengo fuerzas para levantarme, seguro que volveré, no sé cómo, pero volveré y mucho más fuerte”, escribió el paulista en una publicación de Instagram.

Rodrygo, asimismo, se mostró agradecido con la gente que lo apoyó directamente a él y a la selección brasileña, que se quedó con las ganas de conseguir la sexta estrella en la historia de los Mundiales.

“21 años, nada ha sido fácil hasta ahora y no lo será, ¡pero valdrá la pena! Gracias a todos los que nos animaron y creyeron en nosotros, gracias mi Dios por todo y perdón por ser un desagradecido después de todo lo que has hecho por mí, me sigo preguntando ¿por qué a mí? ¿por qué tenía que ser así? Solo los que estaban conmigo vieron todo lo que pasé durante este año para llegar bien al Mundial y ¿por qué quería terminar así? No puedo entenderlo, pero luego empiezo a recordar todo y veo que no puedo quejarme de nada y ¡sigo dando lo mejor de mí en todo como siempre lo hice! Una vez más, gracias a todos y que en el 2026 todo será diferente, ¡sigo creyendo que seguiremos siendo muy felices! Esta generación es muy buena, merece y necesita ser coronada. Patria Amada, Brasil”, añadió.