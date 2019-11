Manchester City vs. Atalanta por Grupo C de la Champions League en Milán

Manchester City vs. Atalanta: chocan en Milán por el Grupo C de la Champions League. (Foto: AFP)

Síguenos en Facebook

Manchester City vs. Atalanta sigue el juego por la fecha 4 del Grupo C de la Champions League, este miércoles 6 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester City intentará asegurar su clasificación a octavos de final de la Champions League, cuando visite a Atalanta, que no ha sabido trasladar su buen nivel en Italia al certamen europeo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en San Siro.

Manchester City vs. Atalanta: horarios del partido

México - 2:00 a.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Con 9 puntos de 9 posibles, Manchester City avanzará de ronda, en caso consiga una victoria sobre Atalanta. Los 'Citizens' son líderes en la serie, seguido de Dinamo Zagreb y Shakhtar Donetsk, ambos con 4 unidades. Los italianos son últimos sin punto alguno.

Manchester City afrontará un nuevo desafío, antes de medirse el domingo con Liverpool, en un duelo clave en sus aspiraciones por acortar distancias con los 'Reds', cómodos líderes de la Premier League, con 31 puntos, 6 más que el City.

"Es una semana grande. Primero aquí en Italia, después el domingo en Liverpool. Quiero clasificarme lo antes posible, no pienso en rotaciones, pienso en este partido", afirmó el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola.

"Ganando podríamos estar en la siguiente ronda, un año más. Sería algo fantástico. Pero sino aún tenemos al Shakhtar en casa y el Dinamo de Zagreb fuera. El partido del Atalanta es el más importante, luego ya veremos", añadió el catalán.

Manchester City se medirá con Atalanta en san Siro -casa de AC Milan e Inter de Milán, debido a que el estadio del conjunto de Bérgamo no cumple con los requisitos necesarios impuestos por la UEFA.

Atalanta, sin el lesionado Duván Zapata, intentará dar la sorpresa luego de caer en sus tres primeras presentaciones. La situación es distinta en la Serie A, en la que solo ha perdido una vez en sus últimos nueve encuentros.

Manchester City vs. Atalanta: probables alineaciones

Atalanta: Gollini; Palomino, Kjaer, Djimisti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gómez, Iličić y Muriel.

Bajas: Zapata (adductor)

Manchester City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Stones, Mendy; De Bruyne, Gündoğan, B. Silva; Mahrez, Gabriel Jesus y Sterling.

Manchester City vs. Atalanta: ¿dónde se ubica el estadio?