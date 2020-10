Josep Guardiola y Marcelo Bielsa afrontaron su primer duelo en la Premier League con un empate 1-1 entre Manchester City y Leeds United. El estratega de los ‘Citizens’ reconoció su sorpresa ante la pregunta que le hizo su rival de turno al final del partido.

El técnico español se confundió en un abrazo con el popular ‘Loco’ y alcanzó a cruzar algunas palabras con su experimentado colega. Fiel a su estilo, el estratega de Leeds United, descolocó al considerado mejor entrenador del mundo con una pregunta que no alcanzó a responder.

Pep Guardiola no tuvo reparos para contar, en conferencia de prensa, detalles de la conversación con Marcelo Bielsa. "Me hizo una pregunta... me dijo: “¿Cuál es tu opinión sobre el partido?”, contó el DT de los ‘Citizens’

La respuesta al parecer no fue la que el argentino esperaba. “Le dije que después de un segundo no soy capaz de analizar el juego. Tal vez él es más inteligente que yo. Necesito tiempo para procesar como fue el duelo. Fue un buen partido, justo. Por eso ese resultado”, señaló el entrenador catalán.

Superada la anécdota el DT de Manchester City reconoció que el marcador lo dejó satisfecho. “Estuvo bien, ¿eh? Ambos equipos querían atacar y fue un buen partido y un resultado justo. Jugamos unos primeros 30 minutos increíbles, pero no pudimos marcar más goles. Leeds dejó claro el buen equipo que es”, añadió.

“Ellos la temporada pasada en Championship y en lo que va de la Premier League han demostrado que vienen bien. Hicimos un buen partido, uno diferente al que solemos hacer, pero tuvimos buenas ocasiones en la primera parte para matar el juego. Después fue más igualado”.

Las ausencias de hombres importantes como Agüero y Gabriel Jesus no fueron excusas para Pep Guardiola. “Estoy triste por los jugadores que no están, pero no me quejo ni un segundo. Los que están merecen todo el crédito. El equipo mostró un comportamiento increíble. Lamentablemente no pudimos ganar, pero seguimos adelante”, finalizó.