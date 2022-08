Marcos López conversó con el canal oficial de Feyenoord. En aquel primer contacto, el defensor de la selección peruana se presentó ante los fanáticos del club. Durante la charla, el marcador dio detalles de cómo se produjo la transferencia de Estados Unidos a Holanda, su reacción. También de lo que es capaz de ofrecer dentro de la cancha y sus objetivos en su primera temporada.

“Soy un jugador que deja todo dentro del campo, da el 100 por ciento, sé lo que conlleva y significa llevar esta camiseta. Me considero un jugador rápido, de buena técnica. Obviamente eso hay que demostrarlo dentro del campo porque es fácil decirlo”, inició el futbolista con relación a sus características.

En la misma línea, López aportó que “en Sporting Cristal jugué de extremo, tuve participación en goles con asistencias. Me gusta llegar mucho al ataque, mejoré mucho defensivamente. Estoy para grandes cosas y vengo a entregar todo”.

Luego, el marcador se ha fijado cuáles son sus objetivos con miras al nuevo reto que afrontará. “Quiero consolidarme en el equipo, ganar títulos y estar todos los años estar en torneos internacionales, la Champions League es la prioridad”, sostuvo.

Enseguida, Marcos López narró cómo reaccionó por la posibilidad de sumarse a Feyenoord. “Cuando me enteré de la noticia, casi lloro. Me enteré después de entrenar, había llegado a mi casa. Ese momento fue increíble y hasta que no se concretó todo con el club, del traspaso y eso, no pude dormir. Estoy feliz de estar aquí, es un orgullo”, señaló.

Asimismo, el representante de selección peruana indicó que conversó con Renato Tapia, quien estuvo en Feyenoord, y otros compañeros que militan en Holanda. “Hablé con Renato y con algún compañero de FC Emmen, que también juega aquí. Me recomendó lugares para visitar y que esté tranquilo porque los vuelos aquí son cortos o todo es en bus”, afirmó.

Precisamente, sobre ello, López ingresó en el terreno de la adaptación. En ese sentido, el jugador cree que está preparado, pues la experiencia que vivió en Estados Unidos con San Jose Earthquakes ha sido muy útil en términos del quehacer cotidiano y, por supuesto, en el nivel deportivo, diferente al de su tiempo en el fútbol peruano.

“Fue un paso muy importante ir de Perú a Estados Unidos porque sabía que mi fútbol y mi condición física iban a mejorar. Aquí hay jugadores con roce europeo y será clave aprender de mis compañeros. La Eredivisie está un paso adelante que la MLS, pero también están en crecimiento”, manifestó.

“La adaptación a Estados Unidos fue difícil por el idioma, la cultura, las costumbres, estar solo, tener que cocinar, cuidar el día a día. El primer año y medio fue complicado, pero luego me adapté. Tras ello se vieron los resultados a nivel futbolístico. Todo lo que aprendí allá, me servirá acá para que sea más rápida la adaptación porque ya vengo de un nivel dinámico”, sentenció.