Con gran expectativa regresa la Copa Internacional Walter Berendson Armas (WBA 2026), consolidada como uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Trujillo. La competencia se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre, en la Piscina Olímpica.

La historia de este campeonato comenzó en 1991, cuando se realizó la primera edición como un merecido homenaje a Don Walter Berendson Armas, ícono del deporte trujillano. Su legado e incansable labor promotora dejaron una huella imborrable, al haber formado y guiado a diversas generaciones de nadadores a nivel local y nacional.

“El torneo va a ser en la Piscina Olímpica y ya está todo coordinado con la Federación Peruana de Natación. El viernes y sábado hay torneo en la mañana, empezamos a las 7:30 a.m., y en la tarde, a las 3 p.m.; el domingo solo en la mañana”, indicó Rómulo Berendson, organizador y director de la Academia Berendson.

Al estar incluida en el calendario competitivo de la Federación Peruana de Natación, la Copa Internacional Walter Berendson Armas garantiza el cumplimiento estricto de todos los requisitos técnicos internacionales. Además, la participación de jueces oficiales asegura la total transparencia y el rigor profesional en cada una de las pruebas.