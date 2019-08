Mauricio Fiol volvió a dar positivo en prueba antidoping: "estoy desconcertado"

Síguenos en Facebook

El nadador Mauricio Fiol informó a través de un video publicado en su cuenta de Facebook que las dos últimas pruebas antidoping que se realizó dieron positiva. El deportista nacional señaló estar desconcertado sobre los resultados.

"Hola, quiero informar a la prensa, a la opinión pública y a todas las personas que me apoyaron durante todo este tiempo una noticia muy dura y lamentable. Acabo de recibir un comunicado oficial de parte de la Federación Internacional de Natación los resultados de cuatro controles antidoping de los últimos cuatro meses. Los resultados son los siguientes 23 de abril negativo, 22 de mayo negativo, 30 de junio positivo, 7 de julio positivo", manifestó.

"Mi primera responsabilidad es salir yo mismo a dar a conocer esta información que me tiene desconcertado ya que jamás he consumido esa sustancia. Sería realmente miserable con mi familia y todas las personas que me quieren si lo hiciera después de todo lo que hemos sufrido estos cuatro años", sostiene.

"Tendría que ser un enfermo autodestructivo para meterme una sustancia por la que ya fui sancionado injustamente durante cuatro años. Es por eso que a partir de hoy voy a dedicar todas mis fuerzas para descubrir lo que ha pasado y demostrar mi inocencia", aseveró Mauricio Fiol.

De igual forma precisó que se encuentra esperando los resultados que se realizó cuando compitió en el Nacional de Chile -la cual sería la quinta prueba.

Asimismo, solicitó al antidopaje en Perú que le realicen todas las pruebas necesarias para llegar al fondo del asunto. "Sé que muchos van a pensar que soy culpable y lo comprendo. Y es por eso que me comprometo frente a Dios, a mi familia y a todos ustedes que no voy a parar hasta demostrar que no he consumido ninguna sustancia prohibida", agregó.

"Lamentablemente eso va a tomar un tiempo y la primera consecuencia es que no podré regresar a cumplir mi sueño de participar en los Juegos Panamericanos, pero eso no es lo más importante ahora. Mi gran competencia ahora es limpiar mi nombre y el de mi mamá", finalizó en su video.