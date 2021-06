Barcelona no llegó a un acuerdo con Lyon en la temporada pasada y no se pudo concretar el traspaso de Memphis Depay. No obstante, el club azulgrana quiere esta vez, de cara al siguiente curso, hacer el fichaje sí o sí. ¿Qué piensa el delantero neerlandés del tema?

“Como dije antes, la transferencia se aclarará por sí sola”, indicó Memphis Depay, en la conferencia de prensa de la selección de Holanda, que se desarrolló en la víspera al choque ante Austria, por la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa.

Segundos después, Memphis Depay fue más claro: “Todo el mundo sabe que llevo mucho tiempo vinculado al Barcelona y que quiero jugar con Ronald Koeman. Esperemos y veremos, entonces la noticia llegará por sí sola. Estoy centrado en la selección holandesa. Ser el primero en la grupo es nuestro objetivo”, mencionó.

Memphis Depay, de 27 años y que fue dirigido por Koeman en la selección de Holanda, es el objetivo del Barcelona, que ya ha asegurado las llegadas del delantero Sergio Agüero y Eric García. La operación por el atacante podría resolverse pronto, considerando que a fin de mes acaba contrato con Olympique Lyon.

En la temporada 2020-21 de la Ligue 1, Memphis Depay consiguió marcar 20 goles y ocupó el segundo casillero en la tabla de artilleros, por detrás de Kylian Mbappé (27) e igualado con Wissam Ben Yedder (20). Antes de Lyon, el nacido en también pasó por PSV Eindhoven y Manchester United.