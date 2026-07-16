La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 llega a su recta final con Lionel Messi y Kylian Mbappé empatados en la cima de la tabla de goleadores, ambos con ocho tantos. Sin embargo, tras disputarse ya las dos semifinales, sus caminos tomaron rumbos opuestos: Argentina remontó con 2-1 ante Inglaterra, y Francia cayó 0-2 ante España.

LIONEL MESSI

Ese resultado deja a Messi con la ventaja competitiva clave: le queda un partido más por disputar, y de máxima exigencia. El capitán argentino, que cumplió 39 años el pasado 24 de junio, llega a sus ocho goles marcando en la fase de grupos ante Argelia (3), Austria (2) y Jordania (1), y sumando una diana más en dieciseisavos frente a Cabo Verde y otra en octavos ante Egipto.

Aunque no marcó en cuartos ni semifinales, su influencia se mantuvo intacta gracias al reparto de asistencias: fue el autor de los dos pases de gol que Enzo Fernández y Lautaro Martínez transformaron en tantos para sellar la clasificación del Albiceleste. En suma, Messi registra cuatro asistencias, superando a Mbappé, que estaba en la cima por este ítem.

KYLIAN MBAPPÉ

Mbappé, por su parte, llega a sus ocho goles con un registro más regular a lo largo de todo el campeonato y suma tres asistencias, un dato que hoy lo coloca por detrás de Messi en el criterio de desempate de la FIFA (goles y luego asistencias) en caso de que ambos terminen igualados.

El delantero francés tendrá una última oportunidad de ampliar su cuenta en el choque por el tercer lugar y cuarto puesto, un partido de menor exigencia competitiva, pero que aún reparte minutos y ocasiones de gol. El partido de Francia frente a Inglaterra será este sábado 18 de julio a las 4:00 p.m. (hora peruana).

JUGADORES GOLES ASISTENCIAS Lionel Messi (Argentina) 8 4 Kylian Mbappé (Francia) 8 3 Erling Haaland (Noruega) 7 0 Jude Bellingham (Inglaterra) 6 1 Harry Kane (Inglaterra) 6 1 Ousmane Dembélé (Francia) 5 2 Mikel Oyarzabal (España) 5 1

Otros futbolistas que continúan en la lucha son Jude Bellingham y Harry Kane, ambos con seis tantos en la tabla. Si bien los ingleses están por debajo de Messi, Mbappé y Haaland, podrían sumar en su cuenta en el partido contra Francia por el tercer y cuarto lugar.

El de Messi es, en cambio, el escenario de mayor riesgo y de mayor premio: una final directa ante España, rival que llega como “justo ganador” tras su victoria en la otra semifinal, en palabras del propio Lionel Scaloni. Un par de goles o asistencias más en ese partido bastarían para que el rosarino se consagre en solitario como el máximo artillero del Mundial 2026 y estire además su marca histórica, ya que Messi lidera con 21 goles la tabla de goleadores de todas las Copas del Mundo, uno más que el propio Mbappé (20).

De este modo, la definición de la Bota de Oro quedará en manos de dos partidos que se jugarán casi en simultáneo, pues Francia se enfrentará a Inglaterra este sábado 18 de julio, y Argentina frente a España el domingo. Messi tendría chance de sellar su despedida mundialista con un nuevo título individual.