​Miembro del TAS exhorta a Messi a disculparse con Conmebol para reducir inminente castigo

El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, podría ser marginado de los próximos torneos continentales de selecciones por la Conmebol si es que no se rectifica u ofrece disculpas al ente sudamericano de fútbol, al que acusó de corrupción tras perder la semifinal de la Copa América contra el anfitrión Brasil.

Gustavo Abreu, miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), le aconsejó a Messi que en los próximos días ofrezca disculpas por sus palabras. De esta manera, sostuvo, se reduciría un eventual castigo.

"Le sugeriría a Messi que pida disculpas porque lo van a sacudir con la sanción. La AFA debería salir a decirle que pida perdón por lo que dijo", sugirió en conversación con Radio Mitre de

En la reciente Copa América, otra vez le fue esquivo a Lionel Messi ganar un trofeo con la selección argentina. Tras caer en semifinales ante Brasil, el genio mostró una faceta desconocida y lanzó duras palabras contra la Conmebol.

"Hay mucha corrupción, los árbitros.... Nos vamos con la sensación de que no nos permitieron estar en la final. Estábamos para más. Los dos mejores partidos nuestros fueron contra Brasil y éste. Sos sincero, decís las cosas y después pasa esto", criticó.

Pero no se detuvo. En el partido por el tercer puesto ante Chile, tras tener una discusión con el defensa chileno Gary Medel que casi llega a la violencia, recibió la tarjeta roja. Argentina ganó el partido, pero Messi declaró nuevamente en contra de la Conmebol. Y hasta con acusaciones.

"Por qué no fui? Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show", declaró el jugador del Barcelona.