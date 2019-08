​Miguel Trauco: "Le dije a Ricardo Gareca que quiero estar en todos los amistosos"

Síguenos en Facebook

El presente de Miguel Trauco es alentador. Ni bien llegó a Francia el técnico del Saint-Étienne, Ghislain Printant, lo alineó como titular en las dos primeras jornadas de la Ligue 1.

El buen momento futbolístico del lateral izquierdo coincide con la próxima fecha FIFA de septiembre, donde la selección peruana se medirá ante Ecuador y Brasil en los Estados Unidos.

Al respecto, Trauco manifestó que en la reunión que tuvo hace poco con Ricardo Gareca nunca le pidió no ser convocado para dichos encuentros.

"Leí por ahí que yo le había pedido al 'profe' que no me convoque para seguir con mi adaptación en el Saint Ettiene, pero fue todo lo contrario. Yo le dije que en todos los amistoso quería estar con mi selección", indicó el mundialista en diálogo con RPP.

Asimismo, contó que le hizo caso a los consejos del guía de la Blanquirroja, quien le pidió ir a un club donde goce del titularato y que sea de una liga tan competitiva como o mejor que la brasileña.

"Tuve opciones económicamente que eran mejores para jugar, pero no era la liga que yo estaba buscando, por ello tomé en cuenta las recomendaciones del profesor", dijo el ex Flamengo.

Sobre su momento en el Saint-Étienne, precisó que "realmente estoy feliz porque jugué como titular ni bien llegué a Francia y eso era lo que quería. Ahora solo me queda seguir entrenando muy fuerte para mantenerme de la mejor manera y considero que estoy por buen camino".

"Ni bien llegué al club, el técnico ya quería que juegue, incluso sin entrenar. Eso, de alguna manera, me dejó feliz porque gozaría de mayores oportunidades. Me gusta que me valoren y ahora en la cancha espero retribuirlo con buenas actuaciones", agregó.