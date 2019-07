​Miguel Trauco y el equipo francés al que llegaría tras no renovar con Flamengo

Miguel Trauco reconoció en una entrevista que no seguirá en el Flamengo de Brasil, cuyo contrato culmina en diciembre de este año, por lo que deberá analizar las ofertas que lleguen por él.

"Tengo contrato hasta diciembre, me encantaría quedarme, decidieron no renovarme. Ya se verá y por el momento voy a respetar mi contrato. Si se da de no quedarme aquí, trataré algo mejor", le contó el lateral izquierdo al diario Líbero.

Al parecer, el futuro del jugador de la selección peruana estaría en Europa, exactamente en Francia, donde se sumó un nuevo club que pretender hacerse con sus servicios.

Según 'L'Équipe', el recién ascendido Stade Brestois 29 o mejor conocido como Brest estaría muy interesado en fichar al jugador de 27 años y una de las figuras de Perú en la última edición de la Copa América.

Es más, el medio francés indicó que el Brest, enterados de que a fin de año culmina el contrato de Trauco con el Flamengo, estarían dispuestos a pagar la tasa de transferencia la cual "se establece en menos de un millón de euros".

Miguel Trauco, quien aún no define su futuro, también fue vinculado con el Olympique de Marsella y el Rennes.