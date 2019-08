​Miguel Trauco sobre liga francesa: "Estoy viviendo un sueño, esto es verdadero fútbol"

Síguenos en Facebook

Disfruta su buen momento. El lateral izquierdo Miguel Trauco brindó detalles de su debut con triunfo en Saint-Étienne sobre Dijon (1-2), en el inicio de la liga francesa.

"Me sentí cómodo con la confianza de todos los compañeros y del técnico, Ghislain Printant, y los compañeros, quienes me abrieron los brazos y eso fue importante. Desde el primer día que llegué, el profesor me dijo que iba a ser titular y eso hace que uno se sienta seguro de su trabajo”, declaró Trauco en Fox Sports Radio Perú.

El ex Flamengo de Brasil también agradeció el respaldo que ha tenido por parte de los hinchas del cuadro galo.

"Estoy viviendo un sueño, es otro mundo. Esto es el verdadero fútbol y espero disfrutar esto. Todos los días, los hinchas del equipo me mandan mensajes y espero dar muchas alegrías", expresó el futbolista nacional.