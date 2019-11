Milena Merino: “Los hombres creen menos cuando una mujer habla de su equipo”

Síguenos en Facebook

Ser mujer en el mundo del periodismo deportivo no es nada fácil. Pese a ello, y a sus 28 años, Milena Merino ha logrado todo lo que se ha propuesto. No obstante, confiesa que ser mujer en nuestra sociedad tampoco es sencillo, pues aún estamos lejos de ser un país con igualdad. Para recordar sus inicios en esta carrera y cuánto le ha costado llegar a donde está, la destacada periodista nos concedió una entrevista.

¿Cómo te iniciaste en el periodismo deportivo?

En realidad, no estaba en mis planes, yo quería ser periodista de investigación. Necesitaba hacer prácticas y me pasaron la voz para trabajar en la Federación. Recuerdo que llevé mi CV, pero no estaba actualizada sobre noticias deportivas. Cuando llegué, me dieron una hoja con 20 preguntas para marcar. De todas, respondí 8 correctamente. Pero justo antes de entregar el examen, ingresó a la oficina Pedro Gonzales. Yo estaba en duda si era él o no, hasta que le pregunté. Me dijo que sí y me emocioné. En ese momento, mi exjefe arrugó la hoja y la botó. Él me dijo que si era capaz de reconocer al "Muerto" Gonzales, era suficiente.

¿Y en qué momento te diste cuenta de que era lo tuyo?

Bueno, en la Federación me encargaba de escribir sobre fútbol femenino, hasta que me ofrecieron un segmento llamado “Minuto Markarián” para la selección mayor. Ahí me di cuenta que era lo que quería hacer toda mi vida; era un nicho que quería explorar, porque en ese entonces (hace seis años) no habían tantas chicas en este mundo.

¿Qué recuerdos guardas de la primera vez que pisaste un estadio?

Fui con mi abuelo José Torrejón. De hecho, él me insertó en este mundo. Todos los fines de semana me sentaba a su lado a ver partidos para llamar su atención. Me acuerdo clarísimo lo que sentí al subir las gradas y ver todo el estadio, cuando eres niño ves todo de forma más espectacular. Recuerdo que fue un partido de la "U" contra Sporting Cristal, mi abuelo era hincha crema.

¿Cómo fue tu experiencia en RPP?

Yo estoy muy agradecida con RPP, fueron 5 años de gratas experiencias. A ellos les debo conocer tantas partes del mundo. Yo decido irme de TV Perú porque justamente en la radio me dan la oportunidad de hacer planta baja, algo que nunca antes había hecho; además veía diferentes plataformas y sentía que me podía enriquecer mucho más.

¿Recuerdas tu primer partido en planta baja?

Sí, fue Sporting Cristal con San Martín. Ese día estuve bastante nerviosa porque sabía que muchísima gente iba a escucharme. Estoy segura que lo hice súper mal, tenía dos semanas en la radio.

¿El público te criticaba por ser mujer?

Tuve que empezar a modular mi voz, la gente no se acostumbraba a escuchar a una mujer. Además, los hombres creen menos cuando una mujer habla sobre su equipo favorito. Este camino que he tenido que atravesar hasta que digan: “Milena Merino lo dijo, le creo” ha sido muy duro y largo. Sin embargo, todo ello hizo que mi carácter se vaya formando, algo que es indispensable en esta carrera.

¿Qué se viene ahora en tu carrera profesional?

Estoy disfrutando mucho de ser el espectador, de ver partidos por televisión, de estar en casa. Hace mucho tiempo que no hacía ello. Además, estoy compartiendo con mi mamá. Me he perdido durante muchos años eventos familiares y ahora quiero disfrutarlos. Mi mamá incluso se confirma el 23 de noviembre, el día de la final de la Copa Libertadores, y quiero acompañarla. No obstante, acompañaré a la selección en Miami y podrán escucharme en “Las voces del fútbol” (Radio Fiesta 105.5 FM).

Perfil

Milena Merino

Se inició como reportera de la Federación Peruana de Fútbol. Después fue parte de TV Perú para luego ingresar a Radio

Programas del Perú (RPP). Fue la enviada especial para cubrir a la selección en la Copa América Centenario y el Mundial de Rusia 2018.