07 de Julio del 2019 Mister Chip sobre Perú vs. Brasil: "Será como subir el Everest sin oxígeno" (FOTO) El estadístico español recordó que hace 69 años "nadie ha vuelto a hacer morder polvo" a Brasil en el estadio de Maracaná

Textos: Redacción multimedia Fotos: AFP/Instagram



En la previa del Perú vs. Brasil, el estadístico español Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mister Chip, recordó a sus millones de seguidores que la única derrota que tuvo la 'canarinha' en el estadio de Maracaná fue ante Uruguay en 1950.

Hace 69 años que la selección brasileña no pierde en ese estadio y hoy la selección peruana intentará hacer historial al repetir otro 'Maracanazo'.

"Imagen inconfundible de la ÚNICA derrota de Brasil en Maracaná en partido NO amistoso. Han pasado 69 años y NADIE ha vuelto a hacer morder el polvo a la canarinha en su templo. Hoy lo va a intentar Perú. Será como subir el Everest sin oxígeno. Partido solo apto para HÉROES", escribió Mister Chip en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, el estadístico español respondió a un seguidor que decía que Perú saldrá a jugar con todo, pese al arbitraje y a la Conmebol.

"No caigas en el mensaje victima de otros. Si realmente crees que juegas contra Brasil, el árbitro y contra la organización, es mejor que no te presentes porque te vas a llevar ocho. Los héroes no lloran antes de saltar al campo. No buscan excusas. Los héroes juegan y ganan", contestó Mister Chip.

Como se recuerda, hoy la selección peruana disputará la gran final de la Copa América ante el anfitrión del torneo, Brasil.

El duelo será a las 03:00 p.m. (hora peruana) y millones de hinchas nacionales esperan con ansias que la 'Bicolor' haga historia y regale la alegría tan inmensa como ser campeones de América.