Municipal 1 - 3 Cantolao EN VIVO por fecha 9 del Clausura de Liga 1

Síguenos en Facebook

Municipal vs. Cantolao, el juego por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1, este domingo 29 de septiembre, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). Municipal y Cantolao, dos equipos con urgencia de puntos, se verán las caras en el inicio de la actividad dominical de la liga peruana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal Segundo Aranda Torres.

Durante el primer tiempo, en el minuto 43, Deportivo Municipal marcó con un gol de Adrián Zela. Sin embargo, a ese primer tiempo se le añadieron 3 minutos extras que sirvió para que Christian André Sánchez metiera el primer gol para Cantolao. A los 57', Josimar Atoche marcó el segundo gol a favor de Cantolao. Y el tercer gol de este equipo que por parte de Sandro Alexis Rengifo, en el minuto 61.

Municipal vs. Cantolao: horarios del partido

México - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m

Uruguay - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Municipal está, desde hace varias semanas, en una crisis de resultados. El conjunto edil venció 1-0, el 14 de julio a Melgar, y desde esa fecha, ha perdido en cinco ocasiones y ha empatado en otras dos oportunidades en la liga doméstica.

Del momento son conscientes en Deportivo Municipal. "Es complicado el momento que estamos pasando en lo colectivo. Ahora tenemos que enfrentar a Cantolao que no es un rival fácil. Vamos a tener que luchar y estar muy atentos a cada detalle", indicó el arquero Steven Rivadeneyra a Gol Perú.

Por otro lado, el futbolista de 24 años se refirió a su rival de turno. "Lo vimos en el partido (contra Sport Huancayo). Es verdad que llegará cansado porque viene de jugar un partido y nosotros también hemos pasado por eso", comentó.

Deportivo Municipal, dirigido por Víctor Rivera, es penúltimo con apenas 5 puntos, solo 3 por encima que el colista UTC. Por su parte, Cantolao marcha en el decimotercer casillero con 8 unidades.

Vale decir que el 'Delfín' tuvo actividad a mitad de semana en el marco del choque de ida de semifinales de la Copa Bicentenario. En aquella contienda, Cantolao perdió 2-0 en condición de visitante ante Sport Huancayo.

Municipal vs. Cantolao: ¿dónde se ubica el estadio?