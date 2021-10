A unas horas de jugarse el Colombia vs. Brasil, por la jornada de Eliminatorias a Qatar 2022, Neymar, uno de los protagonistas del partido de este domingo, recordó un episodio entre los mismos rivales, pero que se produjo en el Mundial 2014. El relato del atacante de PSG se conoció en el avance del documental que prepara la plataforma DAZN.

Haciendo un breve repaso por trayectoria desde su debut en el Santos de Brasil, ‘Ney’ detalló lo que significó para él quedarse fuera de la Copa del Mundo Brasil 2014 después del rodillazo que recibió por parte del exjugador de la selección colombiana, Camilo Zúñiga, en los cuartos de final.

“Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, de jugar una semifinal, la final... Cuando me hice daño en la espalda, Marcelo intentó ayudarme a levantarme, pero no podía, intentaba mover las piernas, pero no podía, no tenía fuerzas para levantarme. Decía: ‘No puedo, no siento nada’. Y me llevaron a la enfermería”, contó el exfutbolista del Barcelona.

Neymar se perdió lo que restó del Mundial de Brasil 2014. (Foto: AFP) FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COL

La estrella brasileña recuerda ese duelo con mucha nostalgia, pues a pesar de que el golpe de Zúñiga no le causó mayores daños a su columna vertebral, durante un tiempo temió lo peor, incluso que ese podría haber sido el final de su carrera como jugador.

“Quedaban dos minutos para acabar, y allí en la enfermería del estadio recuerdo que tenía la pierna doblada y los médicos me la estiraron. Sentí una descarga. No podía mover los pies y me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: ‘Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres?’. Yo le dije: ‘dame la mala’. Dijo: ‘Que estás fuera del Mundial’. Ya llorando le pregunté: ‘¿Y cuál es la buena entonces?’. Y dijo: ‘Que, si hubiera sido 2 centímetros al lado, no volverías a caminar’. Y ahí ya me puse a llorar por tener que dejar el Mundial y porque estaba lesionado”, añadió.

En aquella ocasión, Brasil terminó saliendo vencedor y clasificó a las semifinales del Mundial 2014 con un golazo de tiro libre de David Luiz. Lamentablemente para Neymar, después de sufrir aquella lesión, no pudo estar en el duelo ante Alemania donde el equipo de Luiz Felipe Scolari terminó goleado por un 1-7 histórico.

En la actualidad el ‘10′ es el segundo goleador de las Eliminatoria para Qatar 2022 con seis anotaciones, dos menos que Marcelo Moreno Martins, el líder de la tabla de artilleros. Con 27 puntos, los dirigidos por Tite espera revalidar su supremacía sobre Colombia en el Metropolitano de Barranquilla para así asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Neymar, por su puesto, querrá cobrarse su revancha.