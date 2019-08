Nicolás Pacheco al ganar el bronce en Tiro Skeet: "Soñaba con que se cante el himno en el podio"

Síguenos en Facebook

Nicolás Pacheco se quedó con la medalla de bronce en la final de Tiro Skeet en los Juegos Panamericanos Lima 2019 realizada en la Base Aérea de Las Palmas.

El peruano compitió contra el estadounidense Christian Elliot y Juan Schaeffer pero una amonestación lo dejó en tercer lugar.

Pacheco alcanzó 42 platos igualando a Elliot y Schaeffer, sin embargo el juez le sacó dos tarjetas rojas anulando dos de sus disparos. Por lo que solo tuvo la oportunidad de ganar el bronce.

"Feliz por conseguir este logro para el país. Difícil, es lo más difícil que he obtenido en mi carrera deportiva no solo por el nivel también por las circunstancias. Me quitaron un plato y nada muy contento. Se pudo luchar contra todas las adversidades. Soñaba con que se cante el himno en el podio", dijo en un primer momento.

Además explicó sobre las dificultades en la competencia de hoy. "Rompí los últimos dos platos, cerre la última posición invicta, pero me había sacado una amarilla por subir mucho la culata, que puede ser. Yo no me di cuenta pero ya es un abuso, todo el mundo se dio cuenta", contó.