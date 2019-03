Nolberto Solano: "Alejandro Hohberg, Kevin Quevedo y Gabriel Costa están en la órbita de la selección"

Síguenos en Facebook

En los últimos días de marzo, Perú afrontará dos amistosos de cara a su participación en la Copa América de Brasil. Para los dos encuentros amistosos, en los que Perú enfrentará a El Salvador y Paraguay, Ricardo Gareca oficializará la lista de convocados en los próximos días.

A raíz de los últimas derrotas en amistosos, frente a Ecuador y Costa en condición de local, en el medio futbolístico se esperan novedades en la lista. El ex jugador y asistente técnico de la 'blanquirroja', Nolberto Solano, ha mencionado algunos nombres que suenan fuerte en Videna.

"Todos están en la órbita, como Gabriel Costa, Kevin Quevedo y Alejandro Hohberg. Todos tienen que estar preparados y atentos al llamado”, declaró Solano en conversación con América TV.

El ex Sporting Cristal Gabriel Costa, uruguayo recientemente nacionalizado peruano, emigró esta temporada a las filas del Colo Colo de Chile. Por el lado de los jugadores que actúan en el fútbol local, Kevin Quevedo y Alejandro Hohberg se vienen destacando en Alianza Lima y Universitario, respectivamente.

También, "Ñol" Solano aclaró que la selección piensa en grande, por lo que pretenden mejorar los grandes logros que hasta el momento han conseguido.

"Este grupo apunta siempre a ganador. Todos apuntamos a mejorar lo hecho anteriormente".

Venezuela, Bolivia y Brasil, integrantes del grupo de Perú en la Copa América, no serán rivales sencillos. La 'bicolor' es una selección que ha aprendido a no mirar a ningún rival como inferior o superior. 'Yo he estado siempre acostumbrado a no mirar a nadie por encima ni por debajo del hombro', confesó Jefferson Agustín Farfán Guadalupe en una reciente entrevista.