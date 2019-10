Nolberto Solano sobre Christian Cueva: "No ha matado a nadie"

El último episodio que protagonizó Christian Cueva en Brasil -se peleó en una discoteca con un hincha que lo agredió- sigue trayendo cola en la selección peruana. Esta vez fue Nolberto Solano, asistente técnico de la bicolor y estratega de la Sub-23 que disputará el preolímpico el próximo año, el que sacó cara por el futbolista del Santos.

Como en sus mejores épocas en Inglaterra, "Ñol" puso elegantemente el pecho por Cueva al justificar su convocatoria y su comportamiento fuera de las canchas.

"Lo de Cueva es parecido a tener un hijo. A veces hay uno bueno y hay otro que nos sale medio... Que hay que llevarlo, encaminarlo. Él es un chico bueno, es un ser humano, no hay que sepultarlo, no ha matado a nadie, no ha secuestrado a nadie, no ha hecho nada para que el país se nos caiga", señaló Solano en una entrevista con el diario deportivo El Bocón.

Respondió. Según "Ñol", Cueva estuvo en la selección y respondió a las expectativas, a pesar de sus problemas personales. "Christian es el único autocrítico para corregir estas cosas, pero internamente, desde lo futbolístico, nos ha respondido siempre al ciento por ciento", sentenció.

Cueva ha sido convocado para los dos amistosos de Perú ante Uruguay.