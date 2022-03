Novak Djokovic recibió una luz de esperanza con miras a Roland Garros 2022 el cual se jugará desde el 22 de mayo hasta el 5 de junio en Francia. El tenista serbio, que no se encuentra vacunado contra la COVID-19 y se perdió el Australian Open a principios de años, podrá competir si no hay un brote de casos de coronavirus.

La directora del torneo, Amelie Mauresmo, que sustituyó a Guy Forget, explicó que la actual normativa del gobierno francés le otorga la facilidad al deportista para concursar. “Tal y como están las cosas ahora mismo, nada impide participar”, señaló en rueda de prensa.

Sin embargo, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretto señaló que estas reglas cambiarán en caso empeore la situación de la pandemia en el país donde se organizará el campeonato.

“No depende de nosotros. Hay un virus que circula, estamos atentos, prudentes con lo que pasa desde hace dos años. El Gobierno ha tomado medidas y nosotros no estamos al margen. Por ahora pensamos todos que las cosas van bien”, añadió la autoridad.

Es importante mencionar que Novak Djokovic es el actual campeón de Roland Garros y espera defender su corona en esta temporada. El tenista serbio venció al deportista griego Stefanos Tsitsipas por 3-2 en una vibrante final el año pasado.

Djokovic indicó que no se vacunará contra la COVID-19

Novak Djokovic confirmó que prefiere dejar de ganar trofeos en el mundo del tenis a ser obligado a vacunarse contra el coronavirus (COVID-19), así lo señaló en una entrevista brindada a la BBC.

“Mantengo mi mente abierta, porque a nivel colectivo debemos buscar una solución. Nadie quiere estar en esta situación. Este es un deporte global, que cada semana juega en un país. Sé las consecuencias de mi decisión y las entiendo”, declaró el tenista serbio hace algunas semanas.

“Sé que mi decisión me iba a dejar fuera de Australia y estaba dispuesto a asumirlo. Sé que si no me vacuno no podré entrar en muchos de los países donde se juegan los torneos. Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”, aseguró ‘Nole’.