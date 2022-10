Cumplieron con los requisitos, esperaron un tiempo considerable con mucha paciencia y ya están muy cerca de obtener la nacionalidad peruana. Pablo Lavandeira, jugador de Alianza Lima, y Alberto Quintero, integrante de Universitario de Deportes, dieron el último paso en el proceso de naturalización.

La tarde de este miércoles, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el uruguayo y el panameño “asistieron a la sede del organismo en Breña para continuar con el proceso de firma de sus respectivos títulos de nacionalidad, fase final del procedimiento de naturalización”.

Estampada la firma de ambos en los respectivos documentos, quedará pendiente la programación de la ceremonia. “En los próximos días, formarán parte de la ceremonia de Juramentación de la Nacionalidad Peruana, donde recibirán el título que los reconoce como compatriotas”, indicó el ente en una publicación en Twitter.

Los ciudadanos Pablo Damián Lavandeira Hernández y Alberto Quintero Medina asistieron a la sede de #MigracionesPerú en Breña para continuar con el proceso de firma de sus respectivos títulos de nacionalidad, fase final del procedimiento de naturalización. pic.twitter.com/KCCynA5STj — Migraciones Perú (@MigracionesPe) October 12, 2022

Una vez obtenga el título y, luego de ello, obtenga su DNI, Pablo Lavandeira podrá ser inscrito por Alianza Lima como un peruano más y liberará un cupo de extranjero el próximo año. Recordemos que el mediocampista -una de las actuales figuras de los ‘Íntimos’- tiene contrato con el club victoriano por todo el 2023.

En el caso de Alberto Quintero, quien juega en Universitario de Deportes desde el 2017, no es segura su continuidad en el cuadro crema. ‘Chiquitín’ tiene vínculo en la institución hasta el final de esta temporada. “Nadie de la ‘U’ me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada”, mencionó recientemente el atacante, al periodista José Miguel Domínguez.