La CONMEBOL Libertadores 2026 llega a sus semifinales de vuelta con dos series abiertas y la final cada vez más cerca. Los cruces se disputarán en suelo brasileño: El miércoles 21 de octubre, en el Nubank Parque, Palmeiras recibe a Fluminense tras el 2-1 conseguido como visitante. Un día después, el jueves 22, el Maracaná será escenario del Flamengo–Estudiantes de La Plata luego del 0-0 en el partido de ida. Ambos duelos arrancan a las 7:30 p.m. (hora de Perú).

Palmeiras parte como amplio favorito ante Fluminense

El conjunto paulista llega en su mejor momento, con cuatro triunfos consecutivos lo que respalda su candidatura. El 2-1 de la ida deja un escenario claro: Palmeiras clasifica si gana o empata, mientras que Fluminense necesita ganar por dos o más goles, pues un triunfo por la mínima llevaría la definición a los penales. En cuanto al resultado de la vuelta en el Nubank Parque, Betano le da al triunfo local del Palmeiras un 49% de probabilidad y una cuota de 1.98, al empate un 26% y una cuota de 3.70, y al triunfo del ‘Flu’ un 24% con una cuota de 4.05.

A ese contexto se suma un dato que refuerza el favoritismo local. Según la CONMEBOL, Palmeiras ganó o empató 21 de sus 23 partidos de eliminación directa como local. En el Fluminense, la gran incógnita es Martinelli, con una molestia en la rodilla izquierda que lo deja como baja probable. No obstante, la esperanza del Tricolor está en Hulk, quien de anotar un gol en cualquier momento del partido paga 3.20 en Betano, mientras que, por el lado paulista, Vitor Roque paga 2.55.

Flamengo define su pase en casa ante Estudiantes

El segundo favorito es el Mengão, que también llega sólido, con tres victorias en sus últimos cinco partidos y, sobre todo, tres encuentros al hilo con el arco en cero. A nivel de partido, la victoria de Flamengo tiene un 68% de probabilidad y paga 1.40, el empate un 21% y una cuota de 4.45, y un triunfo de Estudiantes un 11% con una cuota de 9.

A pesar del escenario favorecedor, el técnico del Flamengo, Filipe Luís, llega a este encuentro con un parte médico cargado por resolver: Danilo está descartado por una doble fractura de mandíbula; Arrascaeta aparece como presencia muy improbable, pues apenas retomó trabajos con balón tras su operación de muñeca. La buena noticia para el ‘Fla’ es que Jorginho vuelve a estar habilitado tras cumplir su sanción. Además, cuenta con referentes en el ataque, como Pedro, quien por anotar en cualquier momento del partido Betano paga 1.72.

En el banquillo de los argentinos nada está definido, pues el 0-0 no refleja lo ocurrido en La Plata. Estudiantes tiene los números a su favor: 21 remates del Pincha contra 5 de Flamengo. Aunque el desafío es sostener ello, las bajas juegan en contra, pues Gabriel Neves está descartado por una fractura de brazo, mientras que Eric Meza y Jalil Elías quedan en duda. Los llamados a revertir la mala racha son Guido Carrillo y Tiago Asael, quienes pagan 5 y 5 respectivamente en caso anoten en cualquier momento del partido.

¿Quién levantará la Copa Libertadores 2026?

Más allá de cada llave, Betano también presenta la proyección de los favoritos para llegar a la final. Según la casa de apuestas, los finalistas con mayor opción de llevarse la CONMEBOL Libertadores 2026 son Palmeiras y Flamengo, mientras que el gran candidato al título es Palmeiras con 37% de probabilidad de campeón y una cuota de 2.20.