Panamá rechaza jugar amistoso con la selección peruana

Luego de que los jugadores de la selección chilena se negaran a disputar ante Perú el amistoso de este 19 de noviembre debido a los problemas sociales que viene atravesando su país, surgió la posibilidad de que el combinado nacional se enfrente en el Estadio Nacional ante Panamá.

Los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ante la decisión de Chile de cancelar el compromiso pactado por fecha FIFA, de inmediato se pusieron a buscar alternativas y una de ellas fue la de jugar con la selección panameña, la cual participó en el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, cuando todo parecía que iba por buen camino, el presidente de la federación del mencionado país declaró que el amistoso ante los de Ricardo Gareca no se realizará.

"El Perú vs Panamá no va. Pudo ser, pero no se aprobó. Muy apresurado...", sostuvo Manuel Arias, en declaraciones que dio a conocer el periodista panameño José Miguel Domínguez Flores.

"Si hubiese sido 10 días antes, hubiera podido ser. Ya hoy es 13, seis días antes del partido. La logística de avanzada y movilización es imposible", sostuvo directivo.